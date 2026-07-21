(ΦΩΤΟΣ/ΒΙΝΤΕΟ) Λαοθάλασσα στην παρέλαση της πρωταθλήτριας κόσμου Ισπανίας

Στο… πόδι για δεύτερη διαδοχική ημέρα είναι η Ισπανία. Το βράδυ της Κυριακής η «ρόχα» επέστρεψε στην κορυφή του κόσμου, επικρατώντας 1-0 της Αργεντινής στην παράταση στον τελικό του Μουντιάλ.

Ακολούθως, όπως είναι λογικό οι Ισπανοί βγήκαν εκστασιασμένοι στους δρόμους της χώρας για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση ενός ακόμη μεγάλου τίτλου τα τελευταία χρόνια για την εθνική τους ομάδα.

Το μεσημέρι της Δευτέρας η αποστολή της Ισπανίας πάτησε στο «Adolfo Suarez Madrid-Barajas», έχοντας… φορτώσει στις αποσκευές της το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Έπειτα έτυχαν θερμής υποδοχής στο Παλάτι της Θαρθουέλα, από τον βασιλιά και τη βασίλισσα, ενώ στη συνέχεια μετέβησαν σε εκείνο της Μονκλόα, όπου τους περίμενε ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ.

Λίγη ώρα μετά ξεκίνησε η παρέλαση της πρωταθλήτριας κόσμου στους δρόμους της Μαδρίτης, όπου δημιουργήθηκε ένα… ποτάμι από εκατομμύρια κόσμου (οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 2 εκατομμύρια φιλάθλους) με το κόκκινο (κυρίως) και το κίτρινο χρώμα να κυριαρχούν.

⭐️⭐️ CELEBRACIÓN CAMPEONES DEL MUNDO



¡Síguela con nosotros EN DIRECTO!#VamosEspaña🇪🇸 | #ReyesDelMundo https://t.co/J4eTi8NmcJ — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026

⭐⭐ La impresionante vista de Cibeles que espera a los Campeones del Mundo pic.twitter.com/QQStcubuyV — El Debate (@eldebate_com) July 20, 2026

















sport-fm.gr