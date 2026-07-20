Η μεγάλη...μάχη για τη «Χρυσή Μπάλα», οι 5 ...σωματοφύλακες και οι αλλαγές που έφερε το Μουντιάλ 2026

Η νίκη της Ισπανίας επί της Αργεντινής (1-0 μετά την παράταση) στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 έχει διαμορφώσει νέα δεδομένα στην...κούρσα για τη «Χρυσή Μπάλα» (26/10).

Προορίζεται για μία μάχη πιο σφιχτή από ποτέ μεταξύ των Χάρι Κέιν, Ρόδρι, Λαμίν Γιαμάλ, Κιλιάν Μπαπέ και Λιονέλ Μέσι, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε σχετική του ανάλυση το RMC.

Πριν το ξεκίνημα

Πριν από την έναρξη της διοργάνωσης (11/6), ο Χάρι Κέιν φαινόταν να είναι το συντριπτικό φαβορί σύμφωνα με το Polymarket, μια ιστοσελίδα που ειδικεύεται στις προβλέψεις, με εκτιμώμενες πιθανότητες 26,5% να κερδίσει το τρόπαιο.

Ο Άγγλος επιθετικός ήταν τότε μπροστά από τον Λαμίν Γιαμάλ (15,5%), τον Κιλιάν Μπαπέ (8,5%) και τον Λιονέλ Μέσι (5,7%).

Αυτή η ιεραρχία εξηγήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τις επιδόσεις των συλλόγων. Με την Μπάγερν Μονάχου, ο Κέιν είχε μια ιδιαίτερα παραγωγική σεζόν, σκοράροντας 61 γκολ και δίνοντας 7 ασίστ σε 51 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Άγγλος διεθνής κατέκτησε επίσης πρωτάθλημα και Κύπελλο Γερμανίας.

Ο Λαμίν Γιαμάλ άφησε επίσης εξαιρετική εντύπωση με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, παρά το γεμάτο τραυματισμούς τέλος της σεζόν. Ο Ισπανός σκόραρε 24 γκολ και έδωσε 18 ασίστ σε 45 εμφανίσεις, ενώ κέρδισε επίσης το ισπανικό πρωτάθλημα και το Σούπερ Καπ.

Ο Κιλιάν Μπαπέ, από την πλευρά του, ολοκλήρωσε τη σεζόν με 42 γκολ και 7 ασίστ σε 44 αγώνες με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Γάλλος τερμάτισε πρώτος σκόρερ τόσο στο Champions League όσο και στη La Liga, αλλά δεν σήκωσε κανένα τρόπαιο με τον ισπανικό σύλλογο.

Τέλος, ο Λιονέλ Μέσι πήγε στο Παγκόσμιο Κύπελλο με πιο περιορισμένα στατιστικά στοιχεία, αλλά η αποτελεσματικότητά του παρέμεινε αξιοσημείωτη(8 γκολ και 4 ασίστ).

Η αλλαγή

Η έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου διέσπασε γρήγορα αυτή την ιεραρχία. Μετά τη φάση των ομίλων, οι ατομικές επιδόσεις των τεσσάρων κύριων υποψηφίων επηρέασαν άμεσα τις προβλέψεις.

Ο Λιλιάν Μπαπέ και ο Λιονέλ Μέσι είχαν σκοράρει από έξι γκολ ο καθένας, ενώ ο Χάρι Κέιν είχε τρία και ο Λαμίν Γιαμάλ μόνο ένα.

Αυτή η δυναμική άλλαξε τις τάσεις στο Polymarket. Ο Χάρι Κέιν διατήρησε την πρώτη θέση, αλλά η εκτίμησή του μειώθηκε στο 20%. Ο Μπαπέ ανέβηκε απότομα και μετακινήθηκε στη δεύτερη θέση με 16,5%, μπροστά από τον Λαμίν Γιαμάλ (12%) και τον Λιονέλ Μέσι (9,8%).

Το τέλος

Αλλά το τέλος του τουρνουά θα διατάρασσε για άλλη μια φορά τις προβλέψεις.

Μετά τη νίκη της Ισπανίας, η κούρσα φαίνεται πιο ανοιχτή από ποτέ. Σε ηλικία μόλις 19 ετών, ο Λαμίν Γιαμάλ μόλις κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο και τώρα κατέχει τη δεύτερη θέση στις τάσεις του Polymarket με 34%, ακριβώς πίσω από τον Χάρι Κέιν, εξακολουθώντας να προηγείται με 37,5%. Ο Άγγλος επιθετικός ολοκλήρωσε το τουρνουά με 6 γκολ και 1 ασίστ.

Η πορεία του Λιονέλ Μέσι ήταν επίσης εντυπωσιακή. Ο Αργεντινός προβλεπόταν να είναι το φαβορί πριν από τον τελικό, με μια εκτίμηση που ξεπερνούσε το 44%, χάρη στα 8 γκολ και τις 4 ασίστ του στη διοργάνωση. Αλλά η ήττα της Αργεντινής από την Ισπανία τον οδήγησε σε κατακόρυφη πτώση, και τώρα του αποδίδεται λιγότερο από 7%.

Η πορεία του Κιλιάν Μπαπέ είναι μια διαφορετική ιστορία. Ο Γάλλος ήταν επικεφαλής των προβλέψεων, με 33,5%, πριν από τον αποκλεισμό της Γαλλίας από την Ισπανία στα ημιτελικά. Παρ' όλα αυτά, ολοκλήρωσε το Παγκόσμιο Κύπελλο με το «Χρυσό Παπούτσι», χάρη στα 10 γκολ και τις 4 ασίστ του, και τώρα βρίσκεται περίπου στο 12%.

Το διαδίκτυο

Οι διαδικτυακές ιστοσελίδες στοιχημάτων επιβεβαιώνουν αυτήν την ιεραρχία, με μερικές λεπτομέρειες. Το Oddschecker τοποθετεί τον Χάρι Κέιν στην κορυφή με απόδοση 1,80, μπροστά από τον Λαμίν Γιαμάλ στο 2,25. Ο Λιονέλ Μέσι κατατάσσεται στο 4, όπως και ένας άλλος υποψήφιος που θα μπορούσε να είναι σαφές φαβορί είναι ο Ρόδρι, αρχηγός των παγκόσμιων πρωταθλητών και ανακηρύχθηκε καλύτερος παίκτης του τουρνουά.

Ο Κιλιάν Μπαπέ έρχεται πέμπτος, με απόδοση 4,50. Πίσω από αυτή την τετράδα, ο Ουσμάν Ντεμπελέ βρίσκεται στα 20 μετά από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη σεζόν με την Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά ένα ασυνεπές Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ ο Μίκαελ Ολίσε προσφέρεται στα 25.

Το προβάδισμα και η ιεραρχία

Μεταξύ των ατομικών στατιστικών, των τίτλων που κατακτήθηκαν και της επίδρασης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η κούρσα για τη «Χρυσή Μπάλα» του 2026 παραμένει ιδιαίτερα απρόβλεπτη.

Ο Κέιν διατηρεί ένα μικρό προβάδισμα στις προβλέψεις, αλλά ο θρίαμβος των Λαμίν Γιαμάλ και Ρόντρι, τα 10 γκολ του Μπαπέ και η πορεία του Μέσι δείχνουν ότι μπορεί να αλλάξει η...ιεραρχία πριν από την τελική ψηφοφορία.