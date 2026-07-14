Ράντοσλαβ Μαγιέσκι ο εκλεκτός της Πάφου

Κινήθηκε αστραπιαία και προχωρά σε μεταγραφή τερματοφύλακα η Πάφος!

Οι γαλάζιοι φέρνουν στην Κύπρο τον Ράντοσλαβ Μαγιέσκι ο οποίος θα καλύψει το κενό που άφησαν οι σοβαρά τραυματίες Γκόρτερ και Κυριακίδης. Η ατυχία χτύπησε τους κυπελλούχους με το... καλημέρα της σεζόν, ωστόσο χρόνος για... δάκρυα δεν υπάρχει.

Η ομάδα προγραμματισμού προχώρησε τις διεργασίες και τα βρήκε σε όλα με τον 28χρονο Πολωνό τερματοφύλακα (1.93) ο οποίος τα τελευταία έξι χρόνια ανήκει στη Μονακό. Δεν κατάφερε όμως να κερδίσει μια θέση στη μεγάλη ομάδα της Γαλλίας κι έτσι παραχωρείται δανεικός. Τελευταίος του σταθμός ήταν η Μπρεστ με την οποία κατέγραψε 10 συμμετοχές (3 clean sheets).

Αποτελεί γέννημα θρέμμα της Λέγκια Βαρσοβίας, στην οποία η Μονακό κατέβαλε περίπου 7.000.000 ευρώ (!) για να τον αποκτήσει.