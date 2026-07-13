Όλοι παρόντες για την πρόβα τζενεράλε - Τα δεδομένα με Νεγκό και μεταγραφές

Άρχισε χθες (12/07) η προετοιμασία της Ομόνοιας επί κυπριακού εδάφους για την πρόβα τζενεράλε κόντρα στον Παναιλωτικό (16/07, 20:00). Οι πράσινοι προετοιμάζονται για τις επίσημες υποχρεώσεις στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού του Champions League με στόχο να παρουσιαστούν αντάξιοι των προσδοκιών.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό (ολοκληρώθηκαν οι διπλές προπονήσεις), ο Μπεργκ υπολογίζει σε όλους τους ποδοσφαιριστές! Ο Τάνκοβιτς ενδέχεται να πάρει τα πρώτα του λεπτά στο ερχόμενο φιλικό, καθώς προπονείται κανονικά την τελευταία εβδομάδα, ενώ και ο Νεγκό προπονήθηκε μαζί με τους νέους του συμπαίκτες. Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της Ομόνοιας θα αξιολογείται καθημερινά και λίγο πριν το φιλικό θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του.

Στο... μέτωπο των μεταγραφών, δεν υπάρχει κάποια προχωρημένη περίπτωση. Η ομάδα προγραμματισμού κυνηγά τους στόχους που τέθηκαν (τερματοφύλακας, κεντικός αμυντικός, μεσοεπιθετικός και επιθετικός) ώστε να αποσπάσει θετικές απαντήσεις και οι επόμενες μέρες ίσως φέρουν κάποιες σημαντικές εξελίξεις. Για την ώρα, συστήνεται... υπομονή!