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Ένα ξεκίνημα πολύ αλλιώτικο

ΓΗΠΕΔΟ

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Ένα ξεκίνημα πολύ αλλιώτικο

Μία ιδιαίτερη σεζόν ξεκινά σήμερα για την Ανόρθωση

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Μία ιδιαίτερη σεζόν ξεκινά σήμερα για την Ανόρθωση αφού το εμπάργκο μεταγραφών δεν επέτρεψε την... είσοδο νέων προσώπων στο ρόστερ. Σε αντίθεση με το περσινό ξεκίνημα, όταν και αποκτήθηκαν περισσότεροι από είκοσι παίκτες, προ του φάσματος εμπάργκο. Κάτι που βοήθησε ώστε να φτιαχτεί και το φετινό ρόστερ. Ένα αλλιώτικο ξεκίνημα λοιπόν, με στόχο το καλύτερο πλασάρισμα.

Υπήρξε μία ηχηρή αποχώρηση, αυτή του Στέφανο Σένσι, όμως γενικά έμειναν αρκετοί παίκτες που μπορούν να βγουν μπροστά για μία καλή πορεία. Όπως ο τερματοφύλακας Κάρλστρομ, οι αμυντικοί Φουρτάδο-Τόσιτς, μαζί με τον Ανδρέα Καραμανώλη, αλλά και οι Ράφα Λόπες, Κίκο, Κις, καθώς και ο αρχηγός Κωστάκης Αρτυματάς.

Η τεχνική ηγεσία πήγε στα χέρια του Νέστορ Ελ Μαέστρο. Όσο πιο γρήγορα καταφέρει ο 43χρονος τεχνικός να περάσει τη φιλοσοφία του τόσο το καλύτερο για να έρθουν τα αποτελέσματα.

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