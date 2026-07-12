Παρελθόν από τον πάγκο της εθνικής Σενεγάλης ο Τιό

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της εθνικής Σενεγάλης ο Παπέ Τιό.

Ο 45χρονος προπονητής δεν θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο της αφρικανικής ομάδας, η οποία ψάχνει τον αντικαταστάτη του.

Ο Τιό ανέλαβε τα ηνία της Σενεγάλης τον Οκτώβριο του 2024, αρχικά ως υπηρεσιακός, οδηγώντας την ομάδα μέχρι την κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, αλλά και μέχρι τη φάση των «32» του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου αποκλείστηκε μετά από την ήττα της με 3-2 στην παράταση της αναμέτρησής της με το Βέλγιο.

sport-fm.gr