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Η Αργεντινή βάζει στον ημιτελικό τη φανέλα του ιστορικού αγώνα με την Αγγλία το 1986

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Αργεντινή βάζει στον ημιτελικό τη φανέλα του ιστορικού αγώνα με την Αγγλία το 1986

Σύμφωνα με ΜΜΕ της Αργεντινής

Όχι με την παραδοσιακή πρώτη της φανέλα, αλλά με την μπλε αναμένεται να αγωνιστεί η Αργεντινή στον ημιτελικό του Μουντιάλ με την Αγγλία την Τετάρτη (22:00), όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας. Μάλιστα, κάποια μεταδίδουν πως κατατέθηκε σχετικό αίτημα στην FIFA και έγινε δεκτό.

Αξίζει να σημειωθεί πως η «αλμπισελέστε» είχε αγωνιστεί με την μπλε φανέλα στον αξέχαστο προημιτελικό του Μουντιάλ του 1986 στο Μεξικό, όταν είχε επικρατήσει 2-1 με τον Ντιέγκο Μαραντόνα να σκοράρει με το… Χέρι του Θεού, αλλά και με μάλλον το ομορφότερο γκολ που έχει επιτευχθεί σε Παγκόσμιο Κύπελλο περνώντας όποιον βρήκε μπροστά του.

Η Αργεντινή φορούσε την μπλε φανέλα και στον αγώνα των «16» του Μουντιάλ του 1998 απέναντι στην Αγγλία, όταν είχε επικρατήσει στα πέναλτι. Αντίθετα, στην πιο πρόσφατη συνάντηση των δύο ομάδων σε Παγκόσμιο Κύπελλο, το 2002 στην Ιαπωνία, η Αργεντινή φορούσε την παραδοσιακή της εμφάνιση και είχε ηττηθεί στη φάση ομίλων από την Αγγλία με 1-0 με γκολ του Ντέιβιντ Μπέκαμ.

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