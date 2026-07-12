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Στο «κόλπο» για Τολιόπουλο ο Άρης Betsson

ΓΗΠΕΔΟ

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Στο «κόλπο» για Τολιόπουλο ο Άρης Betsson

Ο Άρης Betsson δείχνει διατεθειμένος να εξαντλήσει τα δικά του περιθώρια για τον Βασίλη Τολιόπουλο.

Το όνομα του Βασίλη Τολίοπουλου βρίσκεται στο προσκήνιο το τελευταίο διάστημα, με τον Έλληνα γκαρντ να αποτελεί μήλον της έριδος - κυρίως - για τις ελληνικές ομάδες. 

Όσον αφορά την υπόθεση του 30χρονου άσου, ο Άρης δεν έχει εγκαταλείψει την περίπτωση του, με τον Τολιόπουλο να βρίσκεται πάντα στην λίστα των «κιτρινόμαυρων». Παρά το έντονο ενδιαφέρον και την κινητικότητα που δείχνει ο ΠΑΟΚ τις τελευταίες μέρες για να κάνει δικό του τον Βασίλη Τολιόπουλο, ο Άρης δεν μένει ανενεργός στην όλη υπόθεση. 

Οι «κιτρινόμαυροι» θα κάνουν την δική τους κίνηση για να αποκτήσουν τον Έλληνα διεθνή, καθώς να σημειώσουμε πως ανάμεσα στις δυο πλευρές υπάρχει το «κιτρινόμαυρο» παρελθόν και οι γνωστοί δεσμοί που συνδέεουν τον παίκτη με την ομάδα από την προηγούμενη τριετή θητεία τους.

Ο Άρης δεν θα υπερβεί τα δικά του οικονομικά όρια και σε καμία περίπτωση δεν θα μπει σε «πληστηριασμό» με τον ΠΑΟΚ για την μεταγραφή του παίκτη. Παρά το γεγονός πως η περιφερειακή γραμμή της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη έχει γεμίσει, με την ενδεχόμενη απόκτηση του Στέφαν Γιόβιτς, ο Άρης θα κάνει αυτή τη κίνηση με τον Βασίλη Τολιόπουλο. 

sdna.gr 

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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

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