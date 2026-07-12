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ΒΙΝΤΕΟ: Απίστευτο ξύλο ανάμεσα σε Άγγλο και Αργεντινούς στο Μουντιάλ!

ΓΗΠΕΔΟ

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ΒΙΝΤΕΟ: Απίστευτο ξύλο ανάμεσα σε Άγγλο και Αργεντινούς στο Μουντιάλ!

Χαμός με Αργεντινούς και Άγγλο στην εξέδρα του αγώνα των Βρετανών με τη Νορβηγία για τα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Άγριες σκηνές σημειώθηκαν στις εξέδρες κατά τη διάρκεια του προημιτελικού του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στην Αγγλία και τη Νορβηγία, την ώρα που στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες έδιναν σκληρή μάχη για την πρόκριση.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ένας Άγγλος οπαδός ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τρεις Αργεντινούς φιλάθλους που παρακολουθούσαν την αναμέτρηση. Η ένταση ανέβηκε γρήγορα και για λίγα λεπτά επικράτησε αναστάτωση, χωρίς πάντως η κατάσταση να ξεφύγει ακόμη περισσότερο ή να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Το περιστατικό προσθέτει επιπλέον ένταση ενόψει του μεγάλου ημιτελικού ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για την ερχόμενη Τετάρτη στις 22:00. Η μεταξύ τους αναμέτρηση αναμένεται ήδη με τεράστιο ενδιαφέρον, τόσο για την αγωνιστική της σημασία όσο και για την ιδιαίτερη αντιπαλότητα που συνοδεύει τις δύο ποδοσφαιρικές δυνάμεις.

athletiko.gr 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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