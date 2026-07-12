Back to back Βασιλιάς στο Wimbledon ο Σίνερ!

Ο Γιανίκ Σίνερ είναι πρωταθλητής στο Wimbledon για δεύτερη συνεχόμενη φορά!

Ο Νο.1 του κόσμου υποστήριξε τον περσινό του τίτλο, πέτυχε την ανατροπή και μετά από αγώνα σχεδόν τεσσάρων ωρών πήρε τη νίκη με 3-1 σετ (67-79, 77-62, 6-3, 6-4 games) κόντρα στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Ο Ιταλός αγωνίστηκε στον έβδομο τελικό Grand Slam και κατέκτησε τον πέμπτο major τίτλο συνολικά στην καριέρα του ενώ η κατάκτηση του Wimbledon ήταν η πρώτη του κατάκτηση Grand Slam για το 2026.Ο Ζβέρεφ από την άλλη, μετά την κατάκτηση του Roland Garros πραγματοποίησε μια ακόμη εξαιρετική πορεία και παρά την ήττα του στον τελικό, τη Δευτέρα 13 Ιουλίου θα δει την άνοδο στην παγκόσμια κατάταξη, όπου θα φτάσει στο Νο.2 του κόσμου και θα αφήσει στη τρίτη θέση τον τραυματία Κάρλος Αλκαράθ.

Πώς εξελίχθηκε ο τελικός

Ο Σίνερ πήρε το προβάδισμα στο πρώτο σετ όμως ο Ζβέρεφ είχε άμεσα την απάντηση με Love game για το 1-1 στα games. Ο Ιταλός του απάντησε με τον ίδιο τρόπο αλλά ο Γερμανός συνέχισε να πιέζει, κρατώντας έτσι τη διαφορά πολύ κοντά σε όλα τα games και πετυχαίνοντας διαδοχικές ισοφαρίσεις. Σίνερ και Ζβέρεφ συνέχισαν ισόπαλοι μέχρι το 6-6 και στη συνέχεια πήγαν στο tie-break. Ο Σίνερ πήρε κι εκεί το προβάδισμα με forehand winner ενώ μετά από απάντηση του Ζβέρεφ, με άσο κατάφερε να ισοφαρίσει σε 2-2. Συνέχισαν ισόπαλοι ενώ αντάλλαξαν και το προβάδισμα μέχρι το 6-6. Εκεί ο Σίνερ με άσο πέρασε ξανά μπροστά, αλλά ο Ζβέρεφ με άσο επίσης απάντησε για το 7-7. Με backhand έκανε το κρίσιμο 7-8 και μετά από ένα ράλι μεταξύ των δύο παικτών, με εξαιρετικό forehand πήρε τη νίκη και πέτυχε το 0-1 στα σετ.

Στο δεύτερο σετ με δύο άσους ο Ζβέρεφ πήρε το προβάδισμα κι ο Σίνερ ισοφάρισε αμέσως. Οι δυο τενίστες συνέχισαν με τον Γερμανό να παίρνει το προβάδισμα και τον Νο.1 να ισοφαρίζει μέχρι το 5-5. Εκεί ο Ζβέρεφ με λάθη του αντιπάλου του κι άσο έκανε το 5-6 όμως ο Σίνερ απάντησε για ακόμη μια φορά και με λάθη του Γερμανού πήγε κι αυτό το σετ σε tie-break. Ο Ιταλός Νο.1 του κόσμου μπήκε δυναμικά στο tie-break εκμεταλλευόμενος δύο σερί λάθη του Ζβέρεφ ενώ με forehand smash έκανε και το 3-0. Ο Ζβέρεφ προσπάθησε να μειώσει φτάνοντας στο 4-2 αλλά με δύο λάθη του Γερμανού και ένα forehand winner του Σίνερ, ο Ιταλός ισοφάρισε στα σετ.

Σίνερ και Ζβέρεφ μπήκαν στο τρίτο σετ εξίσου δυναμικά και παρά το προβάδισμα που πήρε ο Ιταλός, ο Γερμανός απάντησε και ισοφάρισε στο 1-1. Η ισοπαλία συνεχίστηκε μέχρι και το 3-3 με τον Ζβέρεφ να μετρά δύο άσους και τον Σίνερ έναν σε έξι games. Ο Ζβέρεφ με πολύ καλές επιστροφές προσπάθησε να περάσει μπροστά αλλά ο Σίνερ απάντησε και με εξαιρετικά forehand έκανε το 4-3. Από εκεί κι έπειτα ο Νο.1 του κόσμου διατήρησε το προβάδισμά του μετά από λάθη του Ζβέρεφ και με love game και άσο έκανε την ανατροπή και το 2-1 στα σετ.

Τα σετ: 3-1 (67-79, 77-62 , 6-3, 6-4).