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Γιόχαν Μανζαμπί: Έχασε τον προημιτελικό, αλλά έφυγε με τη φανέλα του Μέσι

ΓΗΠΕΔΟ

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Γιόχαν Μανζαμπί: Έχασε τον προημιτελικό, αλλά έφυγε με τη φανέλα του Μέσι

Ο Γιόχαν Μανζαμπί έχασε τον προημιτελικό της Ελβετίας με την Αργεντινή λόγω τραυματισμού, αλλά αποχώρησε από το Μουντιάλ έχοντας στα χέρια του τη φανέλα του Λιονέλ Μέσι.

Ο Γιόχαν Μανζαμπί δεν κατάφερε να αγωνιστεί στον προημιτελικό της Ελβετίας με την Αργεντινή, ωστόσο έφυγε από το Μουντιάλ έχοντας αποκτήσει ένα ξεχωριστό αναμνηστικό: τη φανέλα με το «10» του Λιονέλ Μέσι.

Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός έδειξε με υπερηφάνεια τη φανέλα του αρχηγού της Αργεντινής πριν από την αναχώρηση της ελβετικής αποστολής, μετά τον αποκλεισμό με 3-1 στην παράταση.Η παρουσία του Μανζαμπί στο παιχνίδι είχε αποκλειστεί εξαιτίας ενός τραυματισμού στο γόνατο. Το ίδιο πρόβλημα δεν του είχε επιτρέψει να αγωνιστεί ούτε στη νίκη επί της Κολομβίας στη φάση των «16».

Η απουσία του αποτέλεσε σημαντικό πλήγμα για την επιθετική λειτουργία της Ελβετίας, καθώς ο νεαρός ποδοσφαιριστής υπήρξε μία από τις μεγάλες αποκαλύψεις της διοργάνωσης.

Σε μόλις 200 αγωνιστικά λεπτά στο πρώτο Μουντιάλ της καριέρας του, ο Μανζαμπί σημείωσε τρία γκολ και μοίρασε δύο ασίστ, αποτελώντας τον πρώτο σκόρερ της Ελβετίας στη διοργάνωση.

Παρά την απουσία του, η Ελβετία δυσκόλεψε σημαντικά την Αργεντινή και κατάφερε να οδηγήσει το παιχνίδι στην παράταση, αν και αγωνιζόταν με δέκα ποδοσφαιριστές από το 72ο λεπτό.

Ο Μπριλ Εμπολό αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέατρο, έπειτα από εξέταση της φάσης μέσω VAR. Ο διαιτητής ανακάλεσε την αρχική απόφασή του να τιμωρήσει τον Λεάντρο Παρέδες για παράβαση.

Η Αργεντινή είχε προηγηθεί με κεφαλιά του Αλέξις Μακ Άλιστερ έπειτα από κόρνερ του Μέσι, ενώ ο Νταν Εντόι ισοφάρισε για την Ελβετία.

Η πρόκριση των παγκόσμιων πρωταθλητών κρίθηκε στο δεύτερο μέρος της παράτασης. Ο Χουλιάν Άλβαρες πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ από απόσταση και ο Λαουτάρο Μαρτίνες διαμόρφωσε το τελικό 3-1 στις καθυστερήσεις.

Για τον Μανζαμπί, η αποχώρηση από το Μουντιάλ συνοδεύτηκε από την απογοήτευση του τραυματισμού και του αποκλεισμού, αλλά και από τη φανέλα του Μέσι, η οποία θα του θυμίζει τη διοργάνωση στην οποία συστήθηκε στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό κοινό.

sport-fm.gr 

 

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World Cup 2026

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