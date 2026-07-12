Οι 750.000 και τα 3.000.000 του Ράιαν Μαέ

Kαι επίσημα ο Ράιαν Μαέ αποχώρησε από την Ομόνοια, μετά από μία εντυπωσιακή χρονιά κατά την οποία ήταν εκ των πρωταγωνιστών στην πορεία για τον τίτλο, και συνεχίζει την καριέρα του στην Άτλας FC του Μεξικού, με τους πράσινους να καρπώνονται σημαντικά χρήματα.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για κλείσιμο της μεταγραφής, με ένα ποσό κοντά στα 3.000.000 ευρώ. Έτσι, ο 28χρονος, για δεύτερη φορά στην τρέχουσα δεκαετία, πέρα από την προσφορά του εντός αγωνιστικού χώρου, φρόντισε να… προσφέρει και λεφτά σε κυπριακή ομάδα μετά τη φυγή του.

Θυμίζουμε ότι το καλοκαίρι του 2021, μετά από μία διετία στην ΑΕΛ, είχε πάει στην ουγγρική Φερεντσβάρος, με τους γαλαζοκίτρινους να βάζουν στα ταμεία τους 750.000 ευρώ.

Σ.Σ.