«Ψηφίζω» 48 ομάδες αλλά με περισσότερο άρωμα... Ευρώπης

Την ερχόμενη Κυριακή, 19 Ιουλίου είναι προγραμματισμένος ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Μία ποδοσφαιρική πανδαισία που μας κρατά συντροφιά και ήταν ένα Μουντιάλ που για πρώτη φορά έγινε με 48 ομάδες.

Προσωπικά, μου άρεσε αυτό το φορμάτ καθώς δίνεται η ευκαιρία στους ποδοσφαιρόφιλους να χορτάσουν μπάλα και σε όλο και περισσότερες χώρες να ζήσουν μία σημαντική εμπειρία. Για κάποιες είναι ιστορική.

Όμως, θεωρώ πως θα ήταν καλύτερο να είχε περισσότερο άρωμα... Ευρώπης. Η UEFA έχει τις 16 από τις 48. Θα πει κάποιος πως δεν είναι λίγες.

Με βάση το επίπεδο ωστόσο που υπάρχει στις άλλες συνομοσπονδίες, ίσως να μπορούσαν να αυξηθούν.

Κρίστοφερ