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Μέσι: «Θα είναι κάτι ξεχωριστό για μένα - Πρόκειται για μια ποδοσφαιρική υπερδύναμη»

ΓΗΠΕΔΟ

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Μέσι: «Θα είναι κάτι ξεχωριστό για μένα - Πρόκειται για μια ποδοσφαιρική υπερδύναμη»

Για τη μάχη απέναντι στην Αγγλία

Η Αργεντινή λύγισε την Ελβετία με 3-1 στην παράταση και πήρε πανηγυρικά την πρόκριση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Αγγλία, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν μια θέση στον τελικό.

Ο Λιονέλ Μέσι -που κάνει ακόμα ένα εξαιρετικό Μουντιάλ- θα τεθεί για πρώτη φορά αντιμέτωπος με τα «Τρία Λιοντάρια», με τον ίδιο μέσα από δηλώσεις του να τοποθετείται για αυτή τη πρωτοφανή συγκυρία.

Συγκεκριμένα, ανέφερε πως η μόνη επαφή που είχε με την εθνική Αγγλίας ήταν μόνο μέσα από βίντεο και εικόνες, επισημαίνοντας πως έχει αγωνιστεί απέναντι σε όλους εκτός από εκείνους. Παράλληλα, έπλεξε το εγκώμιό της, χαρακτηρίζοντάς την ποδοσφαιρική υπερδύναμη, ωστόσο όπως σημείωσε τόσο αυτός όσο και οι συμπαίκτες του θα την αντιμετωπίσουν με το βάρος που αρμόζει προκειμένου να πάρουν την πολυπόθητη πρόκριση.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Όλα όσα έχω δει και θυμάμαι (για τον αγώνα Αργεντινή – Αγγλία του 1986) προέρχονται από βίντεο και εικόνες που οι Αργεντινοί παρακολουθούν και ξαναζούν διαρκώς.

Πιστεύω όμως ότι αυτή η ομάδα έχει συνηθίσει να αγωνίζεται απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Προφανώς, το να αντιμετωπίζεις την Αγγλία είναι κάτι ξεχωριστό, γιατί πρόκειται για μία από τις κορυφαίες δυνάμεις του ποδοσφαίρου και οι αγώνες απέναντι σε τέτοιες ομάδες είναι πάντα ιδιαίτεροι.

Προσωπικά, είναι η πρώτη φορά που θα αγωνιστώ απέναντί τους. Έχω παίξει απέναντι σχεδόν με όλους, εκτός από την Αγγλία, οπότε θα είναι ξεχωριστό και για αυτόν τον λόγο.

Και θα το ζήσουμε όπως ακριβώς είναι: έναν ημιτελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι σε μία ποδοσφαιρική υπερδύναμη, μια σπουδαία ομάδα. Θα προσπαθήσουμε να παρουσιαστούμε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, ώστε να διεκδικήσουμε ξανά την πρόκριση».

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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