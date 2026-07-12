Κονατέ για τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του στη Γαλλία: «Υπάρχει ξεκάθαρη απογοήτευση, αλλά…»

Ο Ιμπραχίμα Κονατέ, που μετρά μόλις μία συμμετοχή με τη Γαλλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για τον περιορισμένο ρόλο του, μιλώντας την Κυριακή ενόψει του ημιτελικού με την Ισπανία (Τρίτη, 22:00).

Ο στόπερ της Γαλλίας, πλέον παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, βρίσκεται χαμηλά στην ιεραρχία των «μπλε», πίσω από τους Σαλίμπα, Ουπαμεκάνο και ακόμη και τον Λακρουά. Στο τουρνουά έχει αγωνιστεί μόλις 14 λεπτά, στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων απέναντι στη Νορβηγία (4-1). Την Κυριακή μίλησε ανοιχτά για την κατάσταση.

Σε ερώτηση για το πώς βλέπει τη διαχείριση του Ντιντιέ Ντεσάν, ο πρώην αμυντικός της Λίβερπουλ απάντησε: «Είναι δυνατός (γέλια). Ειλικρινά, είναι δυνατός. Υπάρχει πολλή ειλικρίνεια από την πλευρά του. Θεωρώ τον εαυτό μου ηγέτη, ακόμη κι αν υπάρχει αυτή η ξεκάθαρη απογοήτευση», είπε, τονίζοντας πως το βλέμμα του παραμένει στραμμένο στον κοινό στόχο.

«Το πιο σημαντικό είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο· παίζεται κάθε τέσσερα χρόνια. Είναι δύσκολο, αλλά αν όλα πάνε καλά, τι μπορείς να του πεις; Ότι είχε δίκιο. Ο ρόλος μας είναι να είμαστε ενωμένοι και να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Αν το κατακτήσουμε, δεν θα έχει σημασία τίποτα από αυτά».

Αναφερόμενος στη μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης τον Ιούνιο, ο Κονατέ δεν έκρυψε τη χαρά του: «Είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στην ιστορία. Είναι όνειρο, αλλά είναι και περίεργο· μέχρι να φορέσεις τη φανέλα, δεν το συνειδητοποιείς».

sport-fm.gr