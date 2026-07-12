ΦΩΤΟ: Ο Φαμπιάνο άφησε μουστάκι και έγινε... Original Cypriot

Ο Φαμπιάνο αποφάσισε να αλλάξει λίγο το στιλ του.

Ο διεθνής τερματοφύλακας της Ομόνοιας ανέβασε μία σειρά από φωτογραφίες και όπως μπορείτε να δείτε, άφησε μουστάκι.

Μάλιστα το νέο αυτό στιλ «προκάλεσε» τα σχόλια πολλών ποδοσφαιριστών με έναν εξ αυτών να τον χαρακτηρίζει ως original Κύπριο πλέον. Ο λόγος βεβαίως για τον συμπαίκτη του στην Εθνική, τον Γρηγόρη Κάστανο.

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