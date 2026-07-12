Απλά σταυροκοπιέσαι, τόσο απλό

Έχει δίκιο ο Νίκος Νταμπίζας. Απλώς κάνεις τον σταυρό σου και περιμένεις... Όταν ο παλαίμαχος άσος ρωτήθηκε στο τηλεοπτικό πάνελ της ΕΡΤ «τι κάνεις αν έχεις απέναντί σου τον Κιλιάν Εμπαπέ», έδωσε την πιο πάνω απάντηση.

Και άδικο σίγουρα δεν έχει. Αυτά που κάνει ο Γάλλος επιθετικός στο Μουντιάλ είναι εντυπωσιακά. Αρκεί να πούμε πως, στην 20ή του εμφάνιση με τη φανέλα της Εθνικής Γαλλίας, έφτιασε τα 20 γκολ! Αποτελεί τρόμο για τις αντίπαλες άμυνες, ειδικά σε κατά μέτωπον επιθέσεις. Στα 27 του δείχνει πιο ώριμος από ποτέ και έτοιμος να οδηγήσει τη Γαλλία στην κατάκτηση του τροπαίου.

Και σαν τον Εμπαπέ είναι κι άλλοι ε... Για παράδειγμα, ο Χάαλαντ. Που επίσης έχει κάνει τρομερό τουρνουά. Που επίσης χρειάζεται κανείς στραυροκόπημα όταν τον δει απέναντί του.

ΨΑΛ