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Αδιανόητο στατιστικό: Κέιν και Μπέλιγχαμ έχουν πετύχει τα 12 από τα 13 γκολ της Αγγλίας στο Μουντιάλ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Αδιανόητο στατιστικό: Κέιν και Μπέλιγχαμ έχουν πετύχει τα 12 από τα 13 γκολ της Αγγλίας στο Μουντιάλ!

Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ και ο Χάρι Κέιν έχουν με συνολικά το 92% των τερμάτων της εθνικής Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Συνολικά τρεις ποδοσφαιριστές έχουν βρει δίχτυα για τα «Τρία Λιοντάρια» στη διοργάνωση.

Δεν θα ήταν υπερβολή, κάθε άλλο, να πούμε πως οι Άγγλοι δεν έχουν ξεμεθύσει ακόμα. Τα «Τρία Λιοντάρια», αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ από τη Νορβηγία, πέτυχαν μια αδιανόητη ανατροπή (2-1) και προκρίθηκαν στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εκεί όπου θα κληθούν να αντιμετωπίσουν την Πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι και της παρέας του.

Μετά το σφύριγμα της λήξης το βίντεο με τον «MVP» των «Τριών Λιονταριών», Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο οποίος πήρε από το χεράκι το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα και με δύο γκολ το οδήγησε στην επόμενη φάση, να τραγουδάει μπροστά από το πέταλο των Άγγλων, παρέα με τον Χάρι Κέιν το Wondewall των Oasis, δεν θα μπορούσε να έχει καλύτερους πρωταγωνιστές, από τους δύο ανθρώπους που έχουν πάρει στις πλάτες τους την ομάδα.

Και αυτό διότι, ο 23χρονος άσος της Ρεάλ Μαδρίτης και ο επιθετικός της Μπάγερν Μονάχουν έχουν πετύχει τα 12 από τα 13 τέρματα της εθνικής Αγγλίας στο Μουντιάλ, ενώ βρίσκονται παρέα στην 4η θέση του πίνακα των σκόρερ με 6 γκολ, πίσω από τους Κιλιάν Εμπαπέ (8), Λιονέλ Μέσι (8) και Έρλιγκ Χάαλαντ (7).

Ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει καταφέρει να βρει δίχτυα, πέρα αυτών των δύο είναι ο Μάρκους Ράσφορντ, ο οποίος σκόραρε στο παιχνίδι της πρεμιέρας για τη φάση των ομίλων, πετυχαίνοντας το τέταρτο γκολ των Άγγλων στη νίκη απέναντι στην Κροατία (4-2). Από το παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής και μετά Κέιν και Μπέλιγχαμ αποτελούν τους μοναδικούς σκόρερ των «Τριών Λιονταριών», με τον τελευταίο να έχει πετύχει κάτι αδιανόητο, καθώς έχει σημειώσει 4 συνολικά τέρματα, στα δύο τελευταία παιχνίδια των νόκ-άουτ (δύο με Μεξικό για τους «16» και άλλα δύο απέναντι στη Νορβηγία για τους «8»).

Συνολικά οι δύο τους έχουν πετύχει το 92% των γκολ της Αγγλίας στο Μουντιάλ και μένει να δούμε αν καταφέρουν να γράψουν ιστορία, οδηγώντας τα «Τρία Λιοντάρια» μέχρι τον τελικό ή γιατί όχι στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

athletiko.gr 

 

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World Cup 2026

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