Βρήκε τελικά η μπάλα στην spidercam; Το 3D πλάνο που προκαλεί χαμό μετά το Νορβηγία - Αγγλία

Με πρωταγωνιστή τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, η Αγγλία νίκησε με 2-1 την σκληροτράχηλη Νορβηγία και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Οι Σκανδιναβοί προηγήθηκαν με ένα απίθανο γκολ του Σιέλντερουπ, αλλά οι Άγγλοι ισοφάρισαν με τον Τζουντ Μπέλιγχαμ. Με τον άσο της Ρεάλ Μαδρίτης να σκοράρει για δεύτερη φορά στις αρχές της παράτασης και να είναι αυτός που οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με ανατροπή.

Αυτή η πρόκριση των «Τριών Λιονταριών» ήρθε με πολλά παράπονα από τους Νορβηγούς, κυρίως για τη φάση που οι Άγγλοι ισοφάρισαν με τον Μπέλιγχαμ. Συγκεκριμένα, υποστήριξαν πως πριν από το γκολ και την στιγμή που ο Πίκφορντ εκτέλεσε ένα ελεύθερο, η μπάλα βρήκε στα καλώδια της spidercam!

Μάλιστα, ο γκολκίπερ των Σκανδιναβών, ο Νίλαντ έδειχνε στον Γάλλο ρέφερι, τον Τουρπέν τα καλώδια του γηπέδου. Οι παίκτες αλλά και ο προπονητής της Νορβηγίας διαμαρτυρήθηκαν έντονα στον ρέφερι της αναμέτρησης, λέγοντας ότι το γκολ του Μπέλιγχαμ δεν θα έπρεπε να μετρήσει. Κάτι που δεν έγινε.

Ωστόσο, τώρα ήρθε στο φως μια γραφική αναπαράσταση που αποδεικνύει ότι οι Σκανδιναβοί φαίνεται να είχαν δίκιο. Μια τρισδιάστατη προσομοίωση ολόκληρου του αγώνα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του BBC και στην επίμαχη φάση δείχνει τον Νίλαντ να εκτελεί το άουτ με την μπάλα να παίρνει ύψος και ξαφνικά να αλλάζει κατεύθυνση όσο βρίσκεται στον αέρα αέρα. Σύμφωνα με αυτό το βίντεο, είναι σαφές ότι το γκολ ήταν αντικανονικό.

Take a look at this clip from BBC's 3D replay of the game and the goal kick just before England's goal. I don't know where the data comes for this, but this clearly shows a bump in the otherwise smooth trajectory of the ball right where the spidercam would be. #worldcup #engnor… pic.twitter.com/rCsbVQZeyf — Miika Arponen (@MiikaArponen) July 12, 2026

Η θέση του Μαρκ Κλάτενμπεργκ και της FIFA

Για την επίμαχη φάση, θέση πήρε και ο πρώην αρχιδιαιτητής της Stoiximan Super League, Μαρκ Κλάτενμπεργκ. Ο πρώην Άγγλος διαιτητής υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως το γκολ δεν θα έπρεπε να μετρήσει.

«Εφόσον η μπάλα ακούμπησε το καλώδιο της κάμερας, το παιχνίδι έπρεπε να είχε διακοπεί και να συνεχιστεί με ελεύθερο διαιτητή (drop ball). Αυτό προβλέπεται ξεκάθαρα από τους κανονισμούς του παιχνιδιού. Από τη στιγμή που το γκολ σημειώθηκε στην ίδια επιθετική φάση, το VAR είχε το δικαίωμα να παρέμβει και να ελέγξει ολόκληρη την εξέλιξη της φάσης», ανέφερε ο Κλάτενμπεργκ.

Από την άλλη, η FIFA πήρε άμεσα θέση μέσω της τεχνολογίας. Ο αισθητήρας της μπάλας έδειξε πως δεν υπήρξε «παλμός στην μπάλα» όταν βρισκόταν στον αέρα. Έτσι, όπως αναφέρει η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου: «δεν υπάρχει απόδειξη πως η μπάλα άγγιξε το καλώδιο και άλλαξε κατεύθυνση».

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

athletiko.gr