Πρώτο δείγμα θετικό για ΑΕΚ και… Ζούμπκοφ!

Η ΑΕΚ μπήκε με το... δεξί στη νέα αγωνιστική σεζόν και άφησε θετικές εντυπώσεις στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας στην Ολλανδία.

Παίζοντας με διαφορετικές ενδεκάδες σε κάθε ημίχρονο, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έβγαλε κατά διαστήματα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο και επικράτησε άνετα με 2-1 της Ντε Γκράαφστσαπ στο Βεχλ.

Το ματς:

Αρκετά καλό ήταν το ξεκίνημα της φιλικής αναμέτρησης για την ΑΕΚ, η οποία από τα πρώτα κιόλας λεπτά είχε τοποθετήσει ψηλά τις γραμμές της και πίεζε την αντίπαλη άμυνα, κερδίζοντας συχνά-πυκνά την κατοχή σε κομβικά σημεία του αγωνιστικού χώρου. Η πρώτη καλή στιγμή για την Ένωση ήρθε στο 8ο λεπτό, όταν μετά από διαδοχικά κόρνερ, ο Μάνταλος έπιασε σουτ στην κίνηση έξω από την περιοχή με την μπάλα να σταματά πάνω σε αμυντικούς, ενώ, στο 11ο λεπτό, ο Έλληνας άσος με μια «γλυκιά» εκτέλεση φάουλ βρήκε τον Γκεοργκίερ, η κεφαλιά του οποίου, ωστόσο, πέρασε λίγο πάνω από την εστία της Ντε Γκράαφστσαπ.Παίζοντας άμεσο και γρήγορο ποδόσφαιρο με κάτω την μπάλα και αρκετές κάθετες μπαλιές, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς συνέχισε να ελέγχει τον ρυθμό. Στο 16ο λεπτό, έφτασε πολύ κοντά στο να ανοίξει το σκορ, όταν ο Βάργκα με όμορφη ατομική ενέργεια από τα δεξιά, «έσπασε» στα όρια της περιοχής στον ολομόναχο Γκατσίνοβιτς, ο οποίος μπερδεύτηκε και δεν μπόρεσε να πλασάρει ιδανικά από εξαιρετικό σημείο.

Τρία λεπτά αργότερα, οι Ολλανδοί δημιούργησαν την πρώτη επικίνδυνη στιγμή τους μπροστά από τα καρέ του Μπρινιόλι, με τον Μουκουντί να απομακρύνει σωτήρια το πλασέ του Γκραΐντσα, μετά το φθηνό λάθος του Ιταλού κίπερ. Πάντως, το πρώτο 45λεπτο είχε ένταση και πολλά νεύρα, αφού συχνά-πυκνά υπήρξαν αψιμαχίες μεταξύ των παικτών και αρκετά σκληρά μαρκαρίσματα. Χαρακτηριστικό ήταν πως το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με τον ρέφερι να «κιτρινίζει» συνολικά 6 παίκτες (Μάνταλο, Ζουμπκόφ, Βάργκα και Κοϊτά για την ΑΕΚ)!

Οι πρωταθλητές Ελλάδας συνέχισαν να ελέγχουν τον ρυθμό και το τέμπο του αγώνα, με την αγωνιστική τους υπεροχή να ανταμείβεται στο 38ο λεπτό, όταν ο Μάνταλος με πανέμορφη εκτέλεση φάουλ βρήκε τον Βάργκα στην κίνηση στο δεύτερο δοκάρι και εκείνος με κεφαλιά έγραψε το 1-0! Πέντε λεπτά μετά, ο Μπρινιόλι πραγματοποίησε την πρώτη του επέμβαση στο καλό σουτ του Ντε Γιονγκ, για να ακολουθήσει το εξαιρετικό και γρήγορο τρανζίσιον της ΑΕΚ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, με τους Ζουμπκόφ και Κοϊτά να αλλάζουν την μπάλα 2-3 φορές, προτού ο πρώτος με όμορφο τελείωμα κάνει το 2-0!

Παρά το γεγονός πως ο Μάρκο Νίκολιτς άλλαξε και τους έντεκα ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο, η ΑΕΚ παρουσίασε την ίδια, αν όχι καλύτερη εικόνα στο ματς! Η πρώτη απειλεί στο δεύτερο μέρος ήρθε στο 51' με το αδύναμο διαγώνιο σουτ του Σαχαμπό, για να ακολουθήσει στο 54' το δοκάρι του Καλοσκάμη μέσα από την περιοχή, έπειτα από γύρισμα του Ελίασον. Μάλιστα, δευτερόλεπτα μετά, ο Σουηδός εξτρέμ των «κιτρινόμαυρων» άγγιξε το 3-0 με το πλασέ του να περνά ελάχιστα άουτ, μετά την πάσα πάρε-βάλε του Κουτέσα.

Όσο περνούσε η ώρα, η Ντε Γκράαφστσαπ ανέβαζε τις γραμμές της και ισορρόπησε το παιχνίδι, έχοντας μερικές στιγμές μπροστά από την εστία των «κιτρινόμαυρων», δίχως όμως να ανησυχήσουν ιδιαίτερα τον Μπαλαμώτη. Από τη δική της πλευρά, η ΑΕΚ έριξε αισθητά τις στροφές της. Χαρακτηριστικό ήταν πως χρειάστηκε να «περιμένει» σχεδόν 25 λεπτά για να καταγράψει τελική, με τον Κουτέσα να σπαταλά μοναδική ευκαιρία σε κοντινή προβολή στο 79', έπειτα από όμορφη πάσα του Καλοσκάμη.

Τελικώς, ό,τι δεν μπόρεσε να κάνει ο Ελβετός άσος της Ένωσης το πέτυχαν οι Ολλανδοί ένα λεπτό αργότερα, μειώνοντας σε 2-1 με την κεφαλιά του Μαμπό από εκτέλεση κόρνερ. Στο 81', ο Ελιάσον θέλησε να απαντήσει, όμως το σουτ που επιχείρησε έβγαλε δύσκολα σε κόρνερ ο κίπερ της Ντε Γκράαφστσαπ. Η τελευταία φάση του αγώνα άνηκε στην ΑΕΚ, με τον Ρέλβας στο 90' να αστοχεί από κοντά σε φάση διαρκείας μετά από πάσα του Βίντα.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι (46' Μπαλαμώτης), Πένραϊν (46' Πήλιος), Μουκουντί (46' Βίντα), Γκεοργκίεφ (46' Ρέλβας), Ρότα (46' Χριστακόπουλος), Κάιρινεν (46' Ψυρόπουλος), Μάνταλος (46' Μαρίν), Κοϊτά (46' Ελίασον), Ζουμπκόφ (46' Κουτέσα), Γκατσίνοβιτς (46' Καλοσκάμης), Βάργκα (46' Σαχαμπό).

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