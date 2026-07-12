Φουλάρει σε διπλό... μέτωπο η Ομόνοια

Πήραν μερικές ανάσες ξεκούρασης οι ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας και από σήμερα πιάνουν ξανά δουλειά. Πλέον μετρά αντίστροφα για τις επίσημες υποχρεώσεις καθώς το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι των πρασίνων είναι μόλις 10 μέρες μακριά και γίνεται αντιληπτό πως... τα ψέματα τέλειωσαν.

Η ομάδα της πρωτεύουσας θα μάθει την ερχόμενη Τετάρτη (15/07) την πρώτη της αντίπαλο, με την Καϊράτ να κερδίζει έδαφος, λόγω της νίκης στον πρώτο αγώνα με τη Σουτιέσκα (2-1). Ο Χένινγκ Μπεργκ άρχισε ήδη μελέτη και για τις δύο ομάδες, αξιολογεί δυνατά και αδύναμα σημεία ώστε η ομάδα του να γνωρίζει με ποιο τρόπο θα κάνει το πρώτο βήμα στο ΓΣΠ, και έπειτα να τελειώσει τη δουλειά εκτός έδρας. Η Ομόνοια έχει την ευκαιρία να κάνει πράξη το όνειρο των αστεριών στην 3η απόπειρα με τον Νορβηγό στο τιμόνι, καθώς οι δύο προηγούμενες δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Από εκεί και πέρα, η ομάδα προγραμματισμού έχει ενώπιόν της το δύσκολο εγχείρημα να προχωρήσει τις τέσσερις βασικές μεταγραφικές επιλογές, σε αυτό το 10ήμερο. Η Ομόνοια ψάχνει κεντρικό επιθετικό, μεσοεπιθετικό, κεντρικό αμυντικό και τερματοφύλακα.

Για την κορυφή της γραμμής κρούσης, το όνομα του Μπρούνο Πέτκοβιτς βρίσκεται στο μπλοκάκι των υπευθύνων, όμως δεν είναι εύκολη υπόθεση καθώς διατηρεί συμβόλαιο με την τουρκική Κοτσαέλισπορ (20 συμμετοχές, 1 γκολ). Πρόκειται για 31χρονο Κροάτη, ο οποίος διέπρεψε στην καριέρα του με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ, καθώς κατέγραψε σε 279 συμμετοχές, 88 γκολ και 61 ασίστ (!).

Η ερχόμενη εβδομάδα ενδέχεται να ρίξει περισσότερο... φως στις προθέσεις της Ομόνοιας για τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις, καθώς η έλευση, ειδικά του επιθετικού, είναι υψίστης σημασίας.