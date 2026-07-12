Όχι θα κάτσει να σκάσει: Ο Νεϊμάρ συμμετείχε σε τουρνουά πόκερ στο Λας Βέγκας

Η Εθνική Βραζιλίας έπεσε «θύμα» του Χάαλαντ και της παρέας του και αποκλείστηκε από το Μουντιάλ 2026 στη φάση των «16». Η σελεσάο απέτυχε να προχωρήσει στη διοργάνωση, αλλά η στενοχώρια για το πρόωρο αντίο κάποτε τελειώνει.

Για τον Νεϊμάρ, πάντως, η πίκρα του αποκλεισμού κράτησε λίγο. Μερικές ημέρες μετά την ήττα από τη Νορβηγία το αστέρι της Βραζιλίας εθεάθη να παίρνει μέρος σε τουρνουά πόκερ στο Λας Βέγκας.

Ο 34χρονος μεσοεπιθετικός έχει κάνει γνωστό ότι ολοκλήρωσε την παρουσία του στην Εθνική ομάδα της Βραζιλίας, ενώ δεν έχει ξεκαθαρίσει εάν θα αποσυρθεί γενικά από την ενεργό δράση.

Με αφορμή, λοιπόν, την παρουσία του στις ΗΠΑ, ο Νεϊμάρ είπε να εκμεταλλευτεί τις παροχές της παγκόσμιας μητρόπολης τυχερών παιχνιδιών, του Λας Βέγκας και video που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο τον εμφάνισε να συμμετέχει σε τουρνουά πόκερ.

Seis dias depois da eliminação do Brasil na Copa, Neymar participou de um torneio de poker em Las Vegas, nos Estados Unidos.



📹 @WSOP pic.twitter.com/7YKJCJf4Uh — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 12, 2026

athletiko.gr