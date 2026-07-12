Μουντιάλ 2030: Η FIFA εξετάζει διοργάνωση με 64 ομάδες!

Το ανανεωμένο Μουντιάλ με 48 ομάδες που διεξάγεται στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής φαίνεται πως απλώς άνοιξε την όρεξη στη FIFA. Η Παγκόσμια Συνομοσπονδία άλλωστε εξακολουθεί να έχει μεγαλόπνοα σχέδια για το διαμάντι του ποδοσφαίρου και η αύξηση των ομάδων βρίσκεται σε πρώτο πλάνο.

Ο Τζάνι Ινφαντίνο συγκεκριμένα σε πρόσφατες δηλώσεις του άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο για Μουντιάλ με 64 ομάδες, το οποίο θα μπορούσε να πάρει μορφή από το επόμενο κιόλας τουρνουά! Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 θα διεξαχθεί σε τρεις ηπείρους, έξι διαφορετικές χώρες και θα μπορούσε να αποκτήσει ακόμα μια ιδιαιτερότητα με τη συμπερίληψη ακόμα 16 εθνικών ομάδων στην τελική φάση της διοργάνωσης.

«Ένα τουρνουά με 64 ομάδες είναι σίγουρα ένα ζήτημα που θα εξεταστεί και θα συζητηθεί στις αρμόδιες επιτροπές μετά από αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Κάθε χώρα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ονειρεύεται ότι μπορεί να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Βλέπετε ότι το επίπεδο των ομάδων είναι εξαιρετικά υψηλό — και γίνεται ολοένα και υψηλότερο σε ολόκληρο τον κόσμο. Αν δεν δώσεις στις μικρότερες χώρες την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν θα έχουν το κίνητρο να συνεχίσουν να βελτιώνονται» τόνισε αρχικά, ενώ στη συνέχεια υπερασπίστηκε την αλλαγή στο Μουντιάλ με 48 ομάδες, λέγοντας πως πρόκειται για «100% επιτυχία».

Θυμίζουμε πως για την επέτειο των 100 χρόνων από το πρώτο Μουντιάλ, η FIFA σκοπεύει να κάνει ξεχωριστό το τουρνουά του 2030. Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη θα αναλάβουν τη διεξαγωγή των πρώτων ματς, ενώ στη συνέχεια οι αγώνες θα διαδραματιστούν στα γήπεδα της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και του Μαρόκου. Μια διοργάνωση δηλαδή που θα μας ταξιδέψει σε τρεις διαφορετικές ηπείρους για πρώτη φορά στην ιστορία!

gazzetta.gr