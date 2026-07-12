«Τρέχουν με άδειο ρεζερβουάρ»: Στα όριά τους οι Άγγλοι παίκτες πριν την Αργεντινή!

Η Αγγλία φτάνει στον ημιτελικό με την Αργεντινή εξαντλημένη, με Ράις και Ο'Ράιλι να δίνουν μάχη με τραυματισμούς και τους «120λεπτους» στο όριο, σε μια κούρσα αποκατάστασης πριν τον μεγάλο αγώνα.

Ο Ρομπ Ντόρσετ του Sky Sports, από το Μαϊάμι, μετέφερε έντονη ανησυχία για την κατάσταση της εθνικής Αγγλίας ενόψει του ημιτελικού με την Αργεντινή σε τρεις ημέρες. Όπως τόνισε, η ομάδα του Τόμας Τούχελ οδεύει προς ένα από τα μεγαλύτερα παιχνίδια της ιστορίας της με ένα «μπαλωμένο» και εξαντλημένο ρόστερ.

Στο ματς με τη Νορβηγία, που κρίθηκε στην παράταση, πολλοί παίκτες έφυγαν με προβλήματα. Ο Ράις αγωνίστηκε μόνο στο πρώτο ημίχρονο, καθώς δεν είχε δυνάμεις για 90 λεπτά μετά από τριήμερη ταλαιπωρία στο κρεβάτι λόγω ίωσης. Ο Ο'Ράιλι ζήτησε αλλαγή στο δεύτερο μέρος λόγω ενοχλήσεων στον δικέφαλο, κάτι που δημιουργεί σοβαρή ανησυχία για τη συνέχεια.

Ο Κόνσα αποχώρησε με κράμπες, ενώ το μεγαλύτερο ζήτημα αφορά την κόπωση των παικτών που έπαιξαν 120 λεπτά υπό τις πιο ζεστές και υγρές συνθήκες που έχουν αντιμετωπίσει στις ΗΠΑ: Στόουνς, Γκέχι, Άντερσον και Χάρι Κέιν. Η αποκατάσταση των επόμενων ημερών θα είναι καθοριστική, καθώς η Αγγλία πρέπει να σηκωθεί ξανά στα πόδια της -και βρίσκεται μόλις ένα βήμα από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σμιθ: «Ο Ράις είναι κομβικός - Χρειάζεται ξεκούραση»

Ο Άλαν Σμιθ, πρώην διεθνής επιθετικός της Αγγλίας, σχολίασε επίσης την κατάσταση του Ράις. «Ήταν πάντα ανησυχία. Έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια με την Άρσεναλ και έχει αυτό το θέμα στον δικέφαλο. Δεν είναι ιδανικό. Και δεν ήταν καλά αυτή την εβδομάδα. Ελπίζουμε ότι τώρα θα ξεκουραστεί πραγματικά, γιατί παραμένει εξαιρετικά σημαντικός για την ομάδα».

Ο Σμιθ τόνισε ότι ο Ράις καλύπτει τεράστιες αποστάσεις και έχει επιβαρυνθεί πολύ μέσα στη σεζόν, κάτι που κάνει την αποκατάσταση ακόμη πιο κρίσιμη.

Ο Άλαν Σμιθ μίλησε και για τον Χάρι Κέιν, εκφράζοντας πλήρη εμπιστοσύνη στον αρχηγό της Αγγλίας: «Δεν θα ανησυχούσα ποτέ για τον Κέιν. Η παρουσία του και μόνο ανεβάζει τους γύρω του. Η τοποθέτηση, η αντίληψη, η κατανόηση του παιχνιδιού… όλα αυτά είναι μοναδικά. Δεν είχε πολλές ευκαιρίες με τη Νορβηγία, πέρα από ένα φάουλ».

Ο Σμιθ πρόσθεσε ότι ο Κέιν έχει εξαιρετική χημεία με τον Τζουντ Μπέλινγχαμ και πως, βλέποντας τον νεαρό σταρ να τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας, ο ίδιος θα είναι «ακόμη πιο αποφασισμένος» να κάνει τη διαφορά απέναντι στην Αργεντινή.

sport-fm.gr