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«Χρυσάφι» για Τολιόπουλο από ΠΑΟΚ

ΓΗΠΕΔΟ

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«Χρυσάφι» για Τολιόπουλο από ΠΑΟΚ

Ίσως ακόμη ένας πράσινος μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη.

Ο ΠΑΟΚ του Τέλη Μυστακίδη είναι αποφασισμένος να ταρακουνήσει συθέμελα όχι μόνο το ελληνικό μπάσκετ, αλλά και το ευρωπαϊκό. Μετά λοιπόν, την πυρηνική βόμβα με την απόκτηση του Τζέντι Όσμαν από τον Παναθηναϊκό, με ένα μυθικό deal συνολικού ύψους 11.000.000 ευρώ, ο Δικέφαλος τα δίνει όλα για να ολοκληρώσει ακόμη μία μεταγραφή τεραστίων διαστάσεων, με τον Βασίλη Τολιόπουλο (1996, 1.88μ.).

Ο ΠΑΟΚ θέλει να ενισχύσει το ρόστερ του με έναν εν ενεργεία διεθνή Έλληνα παίκτη και κατά γενική ομολογία έναν εκ των κορυφαίων σκόρερ που διαθέτει το ελληνικό μπάσκετ.

Ο Τολιόπουλος έχει ψηθεί με το φιλόδοξο πρότζεκτ του ΠΑΟΚ και ανηφορίζοντας ξανά προς τη Θεσσαλονίκη γνωρίζει πως θα υπογράψει ένα συμβόλαιο ζωής, εκτοξεύοντας τις ετήσιες οικονομικές απολαβές του (περίπου 5.000.000 ευρώ για τρία χρόνια), σε σύγκριση με το 1.000.000 ευρώ που προβλέπεται να πάρει από τον Παναθηναϊκό, την επόμενη διετία, αν μείνει στους πράσινους.

Βέβαια, ο Τολιόπουλος δεσμεύεται με συμβόλαιο από το τριφύλλι και αυτό σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ για να αποκτήσει τον παίκτη, θα πρέπει πρώτα να τα βρει και με τον Παναθηναϊκό, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Ο Δικέφαλος, απλώνοντας στο τραπέζι 2.000.000 ευρώ για να αγοράσει από τον Παναθηναϊκό τον Οσμαν έδειξε τις προθέσεις του και είναι διατεθειμένος να ανέβει σε ανάλογα επίπεδα και για τον Τολιόπουλο, προκειμένου να ολοκληρώσει ακόμη ένα πολύ μεγάλο “μπαμ”.

Οι πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν, ότι ο παίκτης είναι κοντά στον ΠΑΟΚ, ο οποίος πηγαίνει να δημιουργήσει μία ομάδα φόβητρο, με πρωταρχικό στόχο ασφαλώς μία πορεία ως τον τελικό του EuroCup, προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τη EuroLeague της σεζόν 2027/28.

sport24.gr

 

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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

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