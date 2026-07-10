Έφυγε ο ένας Μαέ αλλά έρχεται ο άλλος - Στην Κύπρο για την Πάφος FC ο Σάμι!

Η Πάφος FC αναζητά ενίσχυση στην άμυνα και φαίνεται πως ο Σάμι Μαέ θα κληθεί να καλύψει το κενό που αφήνει ο Ντέρικ Λουκάσεν, η περίπτωση του οποίου άρχισε να ξεθωριάζει, αφού παρά την πρόταση που του έγινε, δεν έχει απαντήσει.

Σύμφωνα λοιπόν με την τελευταία ενημέρωση, ο αδερφός του Ράιαν Μαέ είναι στην Κύπρο για λογαριασμό των κυπελλούχων, μία περίπτωση που «έπαιξε» και στο παρελθόν σε πολλές άλλες ομάδες.

Ο 29χρονος Βελγομαροκινός έχει να επιδείξει παρουσία σε Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Φερεντσβάρος, Kαραμπάχ και άλλες ομάδες και θεωρείται μία καλή περίπτωση για να πλαισιώσει τους Γκολντάρ και Νταβίντ Λουίζ στην οπισθοφυλακή.