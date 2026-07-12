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Η εξαιρετική φουρνιά της Αγγλίας που... «εξαργυρώνεται»!

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

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Η εξαιρετική φουρνιά της Αγγλίας που... «εξαργυρώνεται»!

Η Premier League έβαλε το λιθαράκι της για την άνοδο των «Τριών Λιοντάριών».

Ήρθε ο καιρός η Εθνική Αγγλίας να «εξαργυρώσει» το γεγονός ότι η χώρα διαθέτει το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο; Ίδωμεν!

Είναι στην τετράδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ασχετα εάν τα «Τρία Λιοντάρια» κατακτήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο, ουδείς μπορεί να παραβλέψει το γεγονός ότι εξαιτίας της Premier League οι Εγγλέζοι έχουν τα τελευταία χρόνια μια εξαιρετική φουρνιά ποδοσφαιριστών, που αναδεικνύονται μέσα από τις ακαδημίες των συλλόγων τους. Και αυτό είναι το επιστέγασμα της μεθοδικής δουλειάς που γίνεται στις ακαδημίες.

Μπορεί οι Άγγλοι να ρίχνουν μπόλικο χρήμα στην Premier League, τα τηλεοπτικά τους να είναι αστρονομικά, προσελκύουν σπουδαίους ξένους παίκτες και προπονητές, δουλεύουν όμως σωστά και στις ακαδημίες. Είναι αξιοπρόσεκτο το γεγονός ότι στον αγώνα με το Μεξικό, από τους συνολικά 15 ποδοσφαιριστές που χρησιμοποίησε ο Τούχελ, οι 12 αγωνίστηκαν κατά τη λήξασα σεζόν στην Premier League. Κάποιοι, μάλιστα, σε ομάδες όχι παραδοσιακά πρωταγωνίστριες, όπως η Κρίσταλ Πάλας, η Άστον Βίλα, η Νιούκασλ, η Νότιγχαμ, η Έβερτον και η Τότεναμ.

Αντίθετα, στην Εθνική Γαλλίας, που για πολλούς θεωρείται το μεγάλο φαβορί, στο τελευταίο παιχνίδι της με το Μαρόκο, στη βασική της ενδεκάδα μόνο δύο παίκτες αγωνίζονται στο γαλλικό πρωτάθλημα, και οι δύο στην Παρί. Οι υπόλοιποι παίζουν σε ομάδες της Ιταλίας, Γερμανίας, Ισπανίας και Αγγλίας.

Όσον αφορά την Εθνική Ισπανίας, ναι μεν οι πλείστοι ποδοσφαιριστές που απαρτίζουν τη ραχοκοκαλιά της ομάδας αγωνίζονται στη La Liga, όμως από αυτούς οι περισσότεροι ανήκουν στην Μπαρσελόνα.

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