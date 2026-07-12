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Δύο μετάλλια στο Βαλκανικό Κ20 στην Κραϊόβα

ΓΗΠΕΔΟ

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Δύο μετάλλια στο Βαλκανικό Κ20 στην Κραϊόβα

Eπιτυχίες για τους αθλητές μας απέναντι σε αντιπάλους από μεγαλύτερες χώρες.

Δύο μετάλλια, ένα αργυρό και ένα χάλκινο, στο ίδιο μάλιστα αγώνισμα, ήταν ο απολογισμός τής επταμελούς κυπριακής αποστολής στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών, το οποίο διεξήχθη το Σάββατο 11 Ιουλίου, στην Κραϊόβα τής Ρουμανίας.

Τα 100μ. με εμπόδια Νεανίδων, αποδείχθηκαν «ευεργετικά», αφού οι δύο εκπρόσωποί μας ανέβηκαν στο βάθρο των νικητριών. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Ισαμπέλα Σοφία Μοσέτι, καταγράφοντας νέα ατομική επίδοση με 13.82 (+0,1 μ/δ), τερματίζοντας στη 2η θέση, ενώ στην 3η θέση τερμάτισε η Τσίσομ Γκρέις Ιχεάκα με 14.16, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.

Σημειώνουμε ότι και τα δύο κορίτσια έχουν εξασφαλισμένη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών. Οι τρεις από τους πέντε συμμετέχοντες στην κατηγορία Εφήβων, επίσης έχουν εξασφαλίσει ήδη τη συμμετοχή τους για το Παγκόσμιο Κ20, με τους δύο που θα κυνηγούσαν τα όρια, να μην μπορούν να τα πετύχουν, παρά τη φιλότιμη προσπάθειά τους. Ο Λουκάς Περό ήταν 9ος στο μήκος με 6,72μ. και ο Ανδρέας Σάββα 11ος στα 110μ. με εμπόδια με 14.22.

Στα υπόλοιπα αποτελέσματα, για ένα εκατοστό δεν κέρδισε μετάλλιο ο Λάμπρος Χριστοφίδης, τερματίζοντας στην 4η θέση στον τελικό των 100μ. με 10.60, ενώ την 4η θέση κατέλαβε και ο Αιμίλιος Αλεξάνδρου στη δισκοβολία με 53,63μ. Παρά το ότι προκρίθηκε στον τελικό των 110μ. με εμπόδια, εντούτοις δεν μπόρεσε να κάνει δεύτερη κούρσα την ίδια ημέρα ο Χαράλαμπος Ζήνωνος, προερχόμενος από μεγάλη απουσία εξαιτίας τραυματισμού.

100Μ. ΕΦΗΒΩΝ 

Λάμπρος Χριστοφίδης 10.60 (-0,2) 4/18 -

ΤΕΛΙΚΟΣ (α γύρος: 10.56 +1,5, 3ος)

110Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΦΗΒΩΝ (99,1 εκ.)

Χαράλαμπος Ζήνωνος δεν κατήλθε -/14 -

ΤΕΛΙΚΟΣ (α γύρος: 13.72 +3,4, 5ος)

Ανδρέας Σάββα 14.22 (+0,6) 11/14

ΜΗΚΟΣ ΕΦΗΒΩΝ

Λουκάς Περό 6,72μ. (+0,5) 9/15 (άκυρο, 6,72μ., άκυρο)

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ (1,75κ.)

Αιμίλιος Αλεξάνδρου 53,63μ. 4/11 (48,82μ., άκυρη, 52,60μ., 53,63μ., άκυρη, άκυρη) 

100Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 

Ισαμπέλα Σοφία Μοσέτι (pb) 13.82 (+0,1) 2/7 - ΑΡΓΥΡΟ

Τσίσομ Γκρέις Ιχεάκα 14.16 (+0,1) 3/7 - ΧΑΛΚΙΝΟ

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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