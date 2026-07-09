ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πάνε «Αλφαμέγα» η πρωταθλήτρια Ομόνοια και η κυπελλούχος Πάφος FC

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πάνε «Αλφαμέγα» η πρωταθλήτρια Ομόνοια και η κυπελλούχος Πάφος FC

Για τον πρώτο τίτλο της περιόδου 2026-27

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ στη σημερινή του συνεδρία, αποφάσισε μεταξύ άλλων τη διεξαγωγή του αγώνα Super Cup 2026 στο στάδιο «Αλφαμέγα» στη Λεμεσό.

Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς θα διεκδικήσουν η πρωταθλήτρια Ομόνοιας Λευκωσίας και η κυπελλούχος Πάφος F.C. 

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, ο αγώνας θα γίνει στις 2 ή στις 3 Σεπτεμβρίου και η τελική ημερομηνία θα καθοριστεί ανάλογα με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των δύο ομάδων που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο.

Επίσης, στη σημερινή συνεδρία, εγκρίθηκαν και θα δημοσιευτούν τις αμέσως επόμενες ημέρες οι προκηρύξεις του Πρωταθλήματος της  Cyprus League by Stoiximan 2026 -2027, οι προκηρύξεις των Πρωταθλημάτων Β' και Γ' Κατηγορίας 2026 - 2027 καθώς επίσης και οι προκηρύξεις των Πρωταθλημάτων Παίδων και Νέων και του Κυπέλλου Coca - Cola A' και Β' Κατηγορίας και του Κυπέλλου Coca - Cola Μικρών Κατηγοριών.

Το Πρωτάθλημα Β' Κατηγορίας 2026 - 2027 θα αρχίσει το Σαββατοκύριακο 12-13 Σεπτεμβρίου 2026 και το Πρωτάθλημα Γ' Κατηγορίας 2026 - 2027 το Σαββατοκύριακο 26 - 27 Σεπτεμβρίου 2026. 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΠΑΦΟΣ FCΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άνετη και ωραία στα ημιτελικά του Μουντιάλ η Γαλλία

World Cup 2026

|

Category image

Ο ΑΠΟΕΛ ξεκαθαρίζει για τη φήμη περί εξέλιξης με τους επενδυτές

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

O Πίττας έγινε πρώτο θέμα στην UΕFA, με συμπαραστάτη τον Σένσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άνοιξε ο δρόμος προς Κροατία για τη Πάφο FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ένα ως μαέστρος, άλλο με υπογραφή που περίμεναν και... φυσικά Ομόνοια!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Εξονυχιστικός… έλεγχος για ενίσχυση

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Oριστική εξέλιξη με Μαέ στην Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι δυο... από την Κύπρο κόντρα στην Ομόνοια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Προβάδισμα... για να βρεθεί απέναντι στον Απόλλωνα, με τριάρα για Ντίλα Γκόρι

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Όσα έγιναν στο τελευταίο φιλικό της Ομόνοιας στην Πολωνία και τα νεότερα με Τάνκοβιτς και Νεγκό

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ιστορική συμμετοχή της Εθνικής Ομάδας Νέων της Κύπρου στο FIP Junior Euro Padel Cup 2026

Τένις

|

Category image

To παζλ παίρνει μορφή και γίνεται ελκυστικό

ΑΕΛ

|

Category image

Για πρώτη φορά στον τελικό του Γουίμπλεντον η Μούχοβα

Τένις

|

Category image

Φιρμάνι για Κυνηγόπουλο

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Σωματείο ΑΠΟΕΛ: Η εξέλιξη στην εταιρεία, 1.000.000 και αποκάλυψη για οίκημα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη