Πάνε «Αλφαμέγα» η πρωταθλήτρια Ομόνοια και η κυπελλούχος Πάφος FC

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ στη σημερινή του συνεδρία, αποφάσισε μεταξύ άλλων τη διεξαγωγή του αγώνα Super Cup 2026 στο στάδιο «Αλφαμέγα» στη Λεμεσό.

Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς θα διεκδικήσουν η πρωταθλήτρια Ομόνοιας Λευκωσίας και η κυπελλούχος Πάφος F.C.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, ο αγώνας θα γίνει στις 2 ή στις 3 Σεπτεμβρίου και η τελική ημερομηνία θα καθοριστεί ανάλογα με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των δύο ομάδων που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο.

Επίσης, στη σημερινή συνεδρία, εγκρίθηκαν και θα δημοσιευτούν τις αμέσως επόμενες ημέρες οι προκηρύξεις του Πρωταθλήματος της Cyprus League by Stoiximan 2026 -2027, οι προκηρύξεις των Πρωταθλημάτων Β' και Γ' Κατηγορίας 2026 - 2027 καθώς επίσης και οι προκηρύξεις των Πρωταθλημάτων Παίδων και Νέων και του Κυπέλλου Coca - Cola A' και Β' Κατηγορίας και του Κυπέλλου Coca - Cola Μικρών Κατηγοριών.

Το Πρωτάθλημα Β' Κατηγορίας 2026 - 2027 θα αρχίσει το Σαββατοκύριακο 12-13 Σεπτεμβρίου 2026 και το Πρωτάθλημα Γ' Κατηγορίας 2026 - 2027 το Σαββατοκύριακο 26 - 27 Σεπτεμβρίου 2026.