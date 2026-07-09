Ο τραυματισμός Κυριακίδη φέρνει άλλον πρώην Ομονοιάτη στην Πάφο FC

Mετά τον τραυματισμό του Χαράλαμπου Κυριακίδη, ο οποίος πρόσφατα αποχώρησε από την Ομόνοια για να ενταχθεί στην Πάφο FC, φέρνει άλλον πρώην Ομονοιάτη στην παφιακή ομάδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι κυπελλούχοι προχωρούν την ένταξη του Μιχάλη Παπαστυλιανού στο ρόστερ τους.

Ο 28χρονος τερματοφύλακας, που ξεκίνησε από τις ακαδημίες ΑΕΠ, στη συνέχεια βρέθηκε σε αυτές της Γεροσκήπου και εν συνεχεία του ΑΠΟΕΛ, προτού μεταβεί στο εξωτερικό και στα αναπτυξιακά τμήματα των Γουέστ Χαμ, Τότεναμ και Μπάρι. Έπειτα πέρασε από Άρη, Απόλλωνα και Ομόνοια 29 Μαΐου, Πέγεια, Ομόνοια και Εθνικό.