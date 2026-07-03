ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τουλάχιστον οκτώ παίκτες της Τυνησίας βγήκαν θετικοί σε έλεγχο ντόπινγκ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τουλάχιστον οκτώ παίκτες της Τυνησίας βγήκαν θετικοί σε έλεγχο ντόπινγκ

Μπορεί η Τυνησία να έχει αποχωρήσει εδώ και αρκετές μέρες από το Μουντιάλ του 2026, ωστόσο συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον ολόκληρου του πλανήτη, για εντελώς διαφορετικούς λόγους από τους καθαρά ποδοσφαιρικούς.

Αγγλικά δημοσιεύματα αποκάλυψαν ότι τουλάχιστον οκτώ ποδοσφαιριστές της εθνικής Τυνησίας βγήκαν θετικοί σε έλεγχο ντόπινγκ και συγκεκριμένα στην ουσία κλενβουτερόλη, η οποία κατά κύριο λόγο χρησιμοποιείται παράνομα από bodybuilders.

Παρά την σοκαριστική αυτή είδηση οι ερευνητές που έχουν αναλάβει τη συγκεκριμένη υπόθεση αναφέρουν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους ποδοσφαιριστές, διότι η ουσία αυτή είναι πολύ πιθανόν να εμφανίστηκε στον οργανισμό τους λόγω κατανάλωσης μολυσμένου κρέατος στο Μεξικό, όπου και έμεινε η ομάδα κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο Μουντιάλ 2026.

Οι ομάδες αυτών των ποδοσφαιριστών έχουν βεβαίως ενημερωθεί και περιμένουμε πλέον νεότερα για το εάν θα τους επιβληθούν κυρώσεις.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗWorld Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Από τα πέναλτι στους 16 του Μουντιάλ η Αίγυπτος!

World Cup 2026

|

Category image

O Τζόκοβιτς ισοφάρισε τις 105 νίκες του Φέντερερ στο Wimbledon

Τένις

|

Category image

Ο Χάνι στο πάνθεον των… αυτογκόλ: Δύο στο ίδιο Μουντιάλ!

World Cup 2026

|

Category image

Αλλάζει ώρα το Μεξικό-Αγγλία λόγω καταιγίδων!

World Cup 2026

|

Category image

Αποκάλυψη Athletic για τον ρόλο Μαρινάκη στη μεταγραφή Άντερσον: «Εξαιρετικός σκακιστής»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Από την κατάκτηση του πρωταθλήματος... εκτός πρωταθλήματος η Μονακό!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Σκέφτεται την περίπτωση του Λεάο η Τότεναμ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βαριά ήττα από την ανώτερη Κροατία για την Εθνική Κύπρου

Κύπρος

|

Category image

Ήταν… Sir στο Σίλβερστοουν και κατέκτησε την pole position του Sprint Race ο Χάμιλτον!

AUTO MOTO

|

Category image

Και ξεμούδιασμα και δοκιμές

ΑΕΚ

|

Category image

Κράξιμο σε VAR, κράξιμο και σε Κριστιάνο από Ζλάταν!

World Cup 2026

|

Category image

Ο Μαραντόνα δεν θα δεχόταν ποτέ να μείνει στο σπίτι όπου πέθανε, κατέθεσε ο πρώην μάνατζέρ του

Category image

«Tυφλή» εμπιστοσύνη πως θα βρει τον... τρόπο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Νέος προπονητής του Κριστιάνο Ρονάλντο ο Ποστέκογλου!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γιασικεβίτσιους για επιστροφή Ομπράντοβιτς: «Είναι το φυσιολογικό - Σαν να μην έφυγε ποτέ»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη