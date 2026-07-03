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Σκληρή κριτική για τη Γερμανία από τον Καν

ΓΗΠΕΔΟ

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Σκληρή κριτική για τη Γερμανία από τον Καν

Ο Όλιβερ Καν άσκησε σκληρή κριτική στον «οργανισμό» της Εθνικής Γερμανίας, μετά τον πρόωρο αποκλεισμό από το Μουντιάλ.

Ο πρόωρος αποκλεισμός της Γερμανίας από το φετινό Μουντιάλ έφερε άμεσες αλλαγές στα Πάντσερ, καθώς ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν αποχώρησε από τον πάγκο, με τον Γιούργκεν Κλοπ να είναι βάσει των ρεπορτάζ το φαβορί για να τον διαδεχθεί.

Ωστόσο, ο παλαί ποτέ τερματοφύλακας και σπουδαίος Όλιβερ Καν, σε δηλώσεις του σχετικά με την αποτυχία της πατρίδας του, τόνισε πως όταν τρεις διαφορετικοί τεχνικοί δεν πετυχαίνουν, το πρόβλημα είναι πιο... βαθύ, φωτογραφίζοντας τους παίκτες.

Παράλληλα, εξήγησε ότι πρέπει να γίνεται ανάληψη ευθυνών, αναφερόμενος στη διαδικασία των πέναλτι με την Παραγουάη και την... ατολμία ορισμένων να εκτελέσουν.

«Τρεις προπονητές της εθνικής ομάδας απέτυχαν στο ίδιο ακριβώς σημείο: ο Γιοακίμ Λεβ, ο Χάνσι Φλικ και ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν. Τρία διαφορετικά αγωνιστικά πλάνα. Τρία διαφορετικά στυλ ηγεσίας. Όταν τρεις προπονητές με διαφορετικές προσεγγίσεις αποτυγχάνουν σταθερά στο ίδιο σημείο, η αιτία βρίσκεται βαθύτερα.

Μια σκηνή λέει περισσότερα για αυτόν τον αποκλεισμό από οποιοδήποτε στατιστικό στοιχείο. Όταν η διαδικασία των πέναλτι ξεπέρασε τους πέντε εκτελεστές, έβλεπες τον Τζόσουα Κίμιχ να ψάχνει παίκτες για να εκτελέσουν. Για μένα, αυτή ήταν η πιο αποκαλυπτική στιγμή του αποκλεισμού. Μια κορυφαία ομάδα δεν ψάχνει για εθελοντές εκείνη τη στιγμή. Διαθέτει παίκτες που απαιτούν να πάρουν την μπάλα.

Η Γερμανία δεν έχει πρόβλημα ταλέντου. Αυτή η ομάδα διαθέτει εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές. Αυτό που τους λείπει είναι η αυτοπεποίθηση να αναλάβουν την ευθύνη στην πιο κρίσιμη στιγμή. Όσοι δεν την αναλαμβάνουν ίσως προστατεύουν τον εαυτό τους από την αποτυχία. Όμως, ταυτόχρονα, χάνουν την ευκαιρία να γράψουν ιστορία.

Συζητάμε για το ποιος πρέπει να φύγει τώρα και εναποθέτουμε τις ελπίδες μας στον επόμενο "σωτήρα", αντί να αναρωτηθούμε γιατί επαναλαμβάνουμε τα ίδια μοτίβα εδώ και χρόνια. Αντικαθιστούμε πρόσωπα και το ονομάζουμε αλλαγή. Αποφεύγουμε όμως το πραγματικό ερώτημα: Είμαστε ακόμα διατεθειμένοι να πληρώσουμε το τίμημα που απαιτούσε πάντα η κορυφαία απόδοση;

Η καθοριστική στιγμή δεν ξεκινά τη στιγμή που φοράς τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Ξεκινά πολλά χρόνια νωρίτερα, τη στιγμή που ένας νεαρός παίκτης μαθαίνει ότι η ευθύνη δεν είναι κάτι που μεταβιβάζεις σε κάποιον άλλον, αλλά κάτι που αναλαμβάνεις ο ίδιος.

Το ταλέντο σε οδηγεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η ευθύνη καθορίζει πόσο καιρό θα παραμείνεις εκεί».

gazzetta.gr

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