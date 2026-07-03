Αριθμοί που φέρνουν προσδοκίες

Ο Χάμζα Τσατάκοβιτς αποτελεί την τέταρτη καλοκαιρινή προσθήκη της ΑΕΛ μετά τον ακραίο επιθετικό Ζαΐρ Ταβάρες, τον μέσο Γιώργο Παπαγεωργίου και τον τερματοφύλακα Στέφανο Καπίνο. Ο 29χρονος Βόσνιος επιθετικός ανακοινώθηκε από την ομάδα της Λεμεσού στην οποία θα βρίσκεται ώς το 2028. Η περίπτωσή του αξιολογήθηκε θετικά τόσο από τον προπονητή Ούγκο Μαρτίνς όσο και τους υπευθύνους προγραμματισμού της ΑΕΛ, Ζοέλ Νταμάχου και Ιβάν Τρισκόφσκι, οι οποίοι ελπίζουν πως στο πρόσωπό του θα βρουν τον άνθρωπο που θα επωμιστεί το βάρος του σκοραρίσματος την επόμενη περίοδο.

Η αλήθεια είναι πως οι αριθμοί που συνοδεύουν τον έμπειρο ποδοσφαιριστή δημιουργούν προσδοκίες. Ο Τσατάκοβιτς την τελευταία διετία αγωνίστηκε στη δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας με τηφανέλα της Εσενλέρ Εροκσπόρ. Εκεί, σε 71 συμμετοχές σκόραρε 24 γκολ, ενώ πιστώθηκε και 12 ασίστ. Οι αριθμοί του είναι πολύ καλοί πάντως και με τις υπόλοιπες ομάδες στις οποίες αγωνίστηκε. Με την Τρένσιν σκόραρε 49 γκολ σε 127 συμμετοχές και με τη Σαράγεβο 34 σε 95 συμμετοχές. Άξιο αναφοράς, επίσης, είναι το γεγονός πως στην καριέρα του έχει αγωνιστεί και σε άλλες θέσεις πέραν από αυτήν του κεντρικού επιθετικού. Για παράδειγμα, μέτρησε 54 συμμετοχές ως 10άρι σκοράροντας μάλιστα 14 γκολ, ενώ κάποιοι προπονητές τον χρησιμοποίησαν ακόμα και ως ακραίο επιθετικό (15 συμμετοχές, 4 γκολ). Οι αριθμοί του, λοιπόν, είναι πολύ καλοί και είναι λογικές οι προσδοκίες που δημιουργούνται.

Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι του ιδίου να αποδείξει πως μπορεί να βοηθήσει εμπράκτως την ΑΕΛ, αλλά και του προπονητή Μαρτίνς να βρει τον τρόπο να τον μετατρέψει σε υπερόπλο μπροστά από τα αντίπαλα καρέ.

Φουλ για τους επόμενους

Η ανακοίνωση για Τσατάκοβιτς έκλεισε μία σημαντική εκκρεμότητα στον μεταγραφικό προγραμματισμό της ΑΕΛ, που πλέον κινείται για τους επόμενους. Άλλωστε, η ομάδα της Λεμεσού γνωστοποίησε πως θα πραγματοποιήσει πάνω από δέκα προσθήκες την τρέχουσα περίοδο ελπίζοντας πως αυτή θα είναι η τελευταία φορά που θα προχωρήσει σε τόσο μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ της. Περιμένει απαντήσεις από αρκετούς και στόχος είναι μέχρι την 9η Ιουλίου, που αρχίζει η προετοιμασία, να γίνουν ακόμη 3-4 προσθήκες.