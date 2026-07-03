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Γιασικεβίτσιους για επιστροφή Ομπράντοβιτς: «Είναι το φυσιολογικό - Σαν να μην έφυγε ποτέ»

ΓΗΠΕΔΟ

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Γιασικεβίτσιους για επιστροφή Ομπράντοβιτς: «Είναι το φυσιολογικό - Σαν να μην έφυγε ποτέ»

Ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, βρέθηκε στο στο Eurolegue Head Coaches Congress της Αθήνας που πραγματοποιείται στο T-Center και μέσα από δηλώσεις του αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα, τόνισε πως η εικόνα του πάγκου των «πράσινων» με τον «Ζοτς» για προπονητή του είναι απολύτως φυσιολογική, νιώθοντας ότι δεν αποχώρησε ποτέ.

Παράλληλα στάθηκε, στην ήττα της ομάδας του από τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό της Ευρωλίγκας, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην άνοδο των Άρη και ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την επιστροφή του Σέρβου προπονητή στο «τριφύλλι»:

«Είναι τόσο φυσιολογικό να σκέφτεσαι τον Ζέλικο στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Την έχω πολλά χρόνια αυτή την εικόνα στο μυαλό μου, που είναι πολύ φυσιολογικό. Σαν να μην έφυγε ποτέ».

Για την ήττα από τους ερυθρόλευκους:

«Δεν ήμασταν στην καλύτερη φόρμα. Πρόκειται για ένα παιχνίδι και μόνο. Δε νομίζω πως ο Ολυμπιακός ήταν κάτι το ξεχωριστό εκείνη την ημέρα, αλλά εμείς ήμασταν ακόμη χειρότεροι. Είναι δύσκολο να παίζεις όλη την χρονιά σε ένα παιχνίδι, αλλά έτσι είναι για όλους».

Για τους Άρη και ΠΑΟΚ:

«Ο Βασίλης ήθελε να είναι πιο κοντά στην οικογένειά του, στην Ελλάδα. Ανέλαβε ένα από τα πιο υποσχόμενα πρότζεκτς στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θα είναι συναρπαστικό. Ομοίως και για τον ΠΑΟΚ. Το ελληνικό μπάσκετ γυρίζει πάνω από δέκα χρόνια γύρω από δύο ομάδες. Είναι σπουδαία εξέλιξη για το ελληνικό κοινό. Η Θεσσαλονίκη έχει απίθανη μπασκετική κοινότητα. Το περιμένουν τόσο καιρό. Θα είναι σίγουρα συναρπαστικό».

sport-fm.gr

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