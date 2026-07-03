Νοκ-άουτ ο Γκόλντσον, πήγε Αγγλία λόγω προβλήματος υγείας

Δυσάρεστη εξέλιξη με τον Κόνορ Γκόλντσον προέκυψε στον Απόλλωνα.

Όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Λεμεσού ο Άγγλος αμυντικός θα μείνει νοκ-άουτ για το επόμενο διάστημα λόγω προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει.

Μάλιστα για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η φύση του οποίου δεν διευκρινίζεται, ο ποδοσφαιριστής χρειάστηκε να μεταβεί στην Αγγλία.

Η ανακοίνωση του Απόλλωνα:

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (ΔΗΜΟΣΙΑ) Λτδ ενημερώνει το φίλαθλο κοινό της ομάδας μας ότι ο ποδοσφαιριστής Κόνορ Γκόλντσον βρίσκεται στην Αγγλία λόγω προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει και θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για το προσεχές χρονικό διάστημα.Η οικογένεια του Απόλλωνα του εύχεται ταχεία ανάρρωση και σύντομη επιστροφή στα γήπεδα.