Δεύτερη… Μουντιαλική μεταγραφή για την Μπάγερν

Δεύτερο μεταγραφικό «χτύπημα» από την Μπάγερν Μονάχου, ξανά, μάλιστα, με… φόντο το Μουντιάλ και δη μέσα σε τρεις ημέρες.

Συγκεκριμένα, μετά την κίνηση για τον Ισμαέλ Σαϊμπαρί, οι Βαυαροί ανακοίνωσαν σήμερα (03/07) την απόκτηση του Νατάνιελ Μπράουν, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας με τον Γερμανό αριστερό μπακ μέχρι το καλοκαίρι του 2031.

Με την Μπάγερν να καταβάλλει στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης το ποσό των 55 εκατομμυρίων ευρώ για να αποκτήσει τα δικαιώματα του Μπράουν, μεγαλώνοντας τον των εν ενεργεία διεθνών που ανήκουν στο ρόστερ της σε εννιά.

Ο 23χρονος ακραίος αμυντικός μετακόμισε στους «αετούς» το καλοκαίρι του 2024 έναντι 3,5 εκατομμυρίων ευρώ από τη Νυρεμβέργη και έκτοτε έπαιξε ρόλο βασικού.

sport-fm.gr