ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μια καρέκλα, ένα ψαλίδι και μια δεύτερη ευκαιρία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μια καρέκλα, ένα ψαλίδι και μια δεύτερη ευκαιρία

«Ο αθλητισμός ενώνει τους ανθρώπους και η καρέκλα μου είναι ανοιχτή για όλους...».

Λίγο έξω από το SoFi Stadium στο Ίνγκλγουντ του Λος Άντζελες, εκεί όπου χιλιάδες φίλαθλοι συγκεντρώνονταν για την αναμέτρηση Ισπανίας – Αυστρίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, δύο κουρείς είχαν στήσει τις καρέκλες και τα εργαλεία τους, προσφέροντας δωρεάν κουρέματα σε όποιον επιθυμούσε.

Πίσω από την πρωτοβουλία βρισκόταν ο Ντέιβιντ Άριας, ο οποίος θέλησε να αξιοποιήσει τη γιορτή του ποδοσφαίρου για να μεταφέρει ένα μήνυμα ένταξης, αλληλεγγύης και ελπίδας. Ανάμεσα σε συνθήματα, κόρνες και την ένταση που επικρατούσε γύρω από το γήπεδο, η μικρή του υπαίθρια γωνιά ξεχώριζε για έναν διαφορετικό λόγο.

Η εικόνα αποκτούσε ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς το Ίνγκλγουντ είναι μια περιοχή με έντονο αφροαμερικανικό και λατινοαμερικανικό στοιχείο, αλλά και σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις, όπως υψηλά ποσοστά εγκληματικότητας και δράση συμμοριών, σε αντίθεση με τις πιο εύπορες συνοικίες του Λος Άντζελες.

Ο ίδιος ο Άριας γνωρίζει από πρώτο χέρι τι σημαίνει δεύτερη ευκαιρία. Όπως αποκάλυψε μιλώντας σε ΜΜΕ που τον πλησίασαν, πέρασε 11 χρόνια στη φυλακή και όταν αποφυλακίστηκε φοβόταν ότι κανείς δεν θα τον εμπιστευόταν ξανά. Ωστόσο, ξεκίνησε από το μηδέν, άνοιξε το δικό του κουρείο και κατάφερε να ξαναχτίσει τη ζωή του.

Με αφορμή το Μουντιάλ, αποφάσισε να μεταφέρει τις καρέκλες, τα ψαλίδια και τις ξυριστικές μηχανές έξω από το γήπεδο, θέλοντας να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. «Θέλω να πω στους ανθρώπους από κάθε γωνιά του κόσμου ότι όλοι αξίζουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Μπορεί να βλέπουν τα τατουάζ μου, όμως το παρελθόν δεν καθορίζει ποιος είμαι σήμερα», ανέφερε, συνεχίζοντας να κουρεύει έναν από τους φιλάθλους που κάθισαν στην καρέκλα του.

Με καταγωγή από το Μεξικό, ο Άριας αποκάλυψε ότι από μικρός υποστηρίζει τη Βραζιλία, καθώς, όπως του έλεγε ο πατέρας του, «παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο και διαθέτει τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές». Όπως σημείωσε, προτιμά να βλέπει τους καλύτερους, γιατί «όταν παρακολουθείς τους κορυφαίους, γίνεσαι κι εσύ καλύτερος».

Πάνω απ' όλα, όμως, στόχος του είναι να επιστρέψει στην κοινωνία όσα ο ίδιος κέρδισε μέσα από τη δεύτερη ευκαιρία που του δόθηκε. «Ο αθλητισμός ενώνει τους ανθρώπους και η καρέκλα μου είναι ανοιχτή για όλους, ανεξάρτητα από το χρώμα του δέρματος ή την εθνικότητά τους», ήταν το μήνυμα που θέλησε να στείλει μέσα από τη συμβολική αυτή πρωτοβουλία.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κατηγορίες

World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Από τα πέναλτι στους 16 του Μουντιάλ η Αίγυπτος!

World Cup 2026

|

Category image

O Τζόκοβιτς ισοφάρισε τις 105 νίκες του Φέντερερ στο Wimbledon

Τένις

|

Category image

Ο Χάνι στο πάνθεον των… αυτογκόλ: Δύο στο ίδιο Μουντιάλ!

World Cup 2026

|

Category image

Αλλάζει ώρα το Μεξικό-Αγγλία λόγω καταιγίδων!

World Cup 2026

|

Category image

Αποκάλυψη Athletic για τον ρόλο Μαρινάκη στη μεταγραφή Άντερσον: «Εξαιρετικός σκακιστής»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Από την κατάκτηση του πρωταθλήματος... εκτός πρωταθλήματος η Μονακό!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Σκέφτεται την περίπτωση του Λεάο η Τότεναμ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βαριά ήττα από την ανώτερη Κροατία για την Εθνική Κύπρου

Κύπρος

|

Category image

Ήταν… Sir στο Σίλβερστοουν και κατέκτησε την pole position του Sprint Race ο Χάμιλτον!

AUTO MOTO

|

Category image

Και ξεμούδιασμα και δοκιμές

ΑΕΚ

|

Category image

Κράξιμο σε VAR, κράξιμο και σε Κριστιάνο από Ζλάταν!

World Cup 2026

|

Category image

Ο Μαραντόνα δεν θα δεχόταν ποτέ να μείνει στο σπίτι όπου πέθανε, κατέθεσε ο πρώην μάνατζέρ του

Category image

«Tυφλή» εμπιστοσύνη πως θα βρει τον... τρόπο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Νέος προπονητής του Κριστιάνο Ρονάλντο ο Ποστέκογλου!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γιασικεβίτσιους για επιστροφή Ομπράντοβιτς: «Είναι το φυσιολογικό - Σαν να μην έφυγε ποτέ»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη