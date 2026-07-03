Από τη Σίτι στη Φενέρμπαχτσε ο Νέιθαν Άκε

Η Φενέρμπαχτσε είναι αποφασισμένη να επιστρέψει στην κορυφή του τουρκικού ποδοσφαίρου και οι μεταγραφικές κινήσεις που πραγματοποιεί αποδεικνύουν αυτό ακριβώς.

Η Φενέρ ανακοίνωσε την απόκτηση του Νέιθαν Άκε από τη Μάντσεστερ Σίτι, με σκοπό να ενισχύσει σημαντικά την αμυντική της γραμμή.

Ο 31χρονος κεντρικός αμυντικός μετά από έξι χρόνια στους «πολίτες» αποχωρεί αναζητώντας νέες εμπειρίες στην καριέρα του με τη Φενέρμπαχτσε να του προσφέρει αυτό ακριβώς.

Την περασμένη σεζόν ο Άκε αγωνίστηκε συνολικά 32 φορές με τη γαλάζια φανέλα, χωρίς ωστόσο να καταγράψει γκολ ή ασίστ.

Ο ποδοσφαιριστής πλέον βρίσκεται σε διακοπές, μετά τον αποκλεισμός της εθνικής Ολλανδίας από το Μουντιάλ 2026 και θα ενταχθεί με τη νέα του ομάδα στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αυστρία.

sport-fm.gr