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Ferrari και Mercedes κυριάρχησαν στο FP1 της Βρετανίας - Ταχύτερος όλων ο Χάμιλτον!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ferrari και Mercedes κυριάρχησαν στο FP1 της Βρετανίας - Ταχύτερος όλων ο Χάμιλτον!

Το απόγευμα της Παρασκευής (03/07) άνοιξε η αυλαία του ένατου φετινού αγώνα της Formula 1, με τους οδηγούν να ρίχνονται στην πίστα του Σίβλερστοουν στη μοναδική περίοδο δοκιμών του τριημέρου, μιας και θα υπάρξει Sprint Race.

Στη μία ώρα δοκιμών που είχαν στη διάθεσή τους οι πιλότοι των έντεκα ομάδων, ταχύτερος όλων ήταν ο Λιούις Χάμιλτον, με τον Βρετανό πιλότο της Ferrari να καταγράφει χρόνο στα 1:29.260.

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής έδειξε πως τόσο ο ίδιος, όσο και το μονοθέσιο της Scuderia βρίσκονται σε πολύ καλό αγωνιστικό ρυθμό, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Κίμι Αντονέλι (+0.213) και στην τρίτη τον teammate του, Σαρλ Λεκλέρ (+0.599).

Την πρώτη τετράδα συμπλήρωσε ο Τζορτζ Ράσελ, όντας πιο αργός κατά σχεδόν 7 εκατοστά του δευτερολέπτου από τον Χάμιλτον, την στιγμή όπου η McLaren και η Red Bull έδειξαν να είναι πολύ αργές σε σχέση με τις δύο άλλες κορυφαίες ομάδες, καθώς, οι διαφορές ήταν κοντά και λίγο πάνω από το δευτερόλεπτο!

Τα αποτελέσματα των ελεύθερων δοκιμών:

sport-fm.gr

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AUTO MOTOΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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