Ξέρει τι τον περιμένει...

Είναι αλήθεια πως ταλαιπώρησε το θέμα προπονητή στην Ανόρθωση. Πλέον όμως βρήκε τον καπετάνιο της, στο πρόσωπο του Σέρβου Νέστορ Ελ Μαέστρο.

Μπορεί να είναι 43 χρονών και προπονητικά να θεωρείται μικρός, όμως κοουτσάρει από νεαρή ηλικία. Μάλιστα τη σεζόν 2017/18 στέφθηκε πρωταθλητής με τη Σπάρτακ Τρνάβα της Σλοβακίας, ενώ κουβαλά σημαντικές προπονητικές εμπειρίες, στους πάγκους των ΤΣΚΚΑ Σόφιας, Στουρμ Γκρατς, Ντέμπρετσεν και της Αλ Ταουβούν (Σαουδική Αραβία).

Ξέρει καλά τι τον περιμένει. Προφανώς όμως το βλέπει ως πρόκληση στην καριέρα του και θα προσπαθήσει να αφήσει το στίγμα του στη διετία που θα είναι στον πάγκο της «Κυρίας» καθώς τόση είναι η χρονική διάρκεια του συμβολαίου του.

Θα καθοδηγήσει ένα σύνολο παικτών που δεν είναι δικής του επιλογής και τους οποίους καλείται να «κερδίσει» από την αρχή. Μαζί του στο τεχνικό επιτελείο εντάσσεται και ο Νίκος Ελ Μαέστρο που είναι αδερφός του και ο οποίος θα έχει ρόλο βοηθού.