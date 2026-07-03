Να κάνει τη διαφορά και να γίνει σημείο αναφοράς

Τον είχε βάλει στο… μάτι εδώ και καιρό η Πάφος FC τον Γκάμπριελ Τεϊσέιρα ή αλλιώς Μπιέλ. Και κατάφερε να πείσει τόσο τον ίδιο, όσο και τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ώστε τη νέα σεζόν να φοράει τα κυανόλευκα. Το τέταρτο, λοιπόν, κομμάτι στο μεταγραφικό παζλ μπήκε και έρχεται ως δανεικός για ένα χρόνο από την πορτογαλική ομάδα. Ο 25χρονος Βραζιλιάνος ακραίος επιθετικός, ο οποίος μπορεί να παίξει και ως επιτελικός μέσος, θα προσπαθήσει να κάνει τη διαφορά και μαζί με τους Ζάζα, Κορέια, Κίνα και τον επίσης νεοφερμένο Μαμαντόφ, να αποτελέσουν σημείο αναφοράς στα άκρα της επίθεσης. Ξεκίνησε την καριέρα του από την Μπάχια της χώρας του, ωστόσο οι επιδόσεις του ήταν τέτοιες, που του χάρισαν τη μεταγραφή του στη Σπόρτινγκ.

Το ρόστερ των κυπελλούχων άρχισε να γεμίζει, με τον Ρικάρντο Σα Πίντο να ετοιμάζει τα πλάνα του για τα καθοριστικά παιχνίδια του 2ου προκριματικού γύρου του Europa League. Άλλωστε μετρά αντίστροφα, αφού σε 20 μέρες είναι το πρώτο ραντεβού με τον νικητή του ζευγαριού Χάιντουκ - Ζίλινα. Σήμερα (19:00) θα γίνει και το πρώτο φιλικό στην Αυστρία όπου γίνεται η προετοιμασία. Αντίπαλος θα είναι η πολωνική Κρακοβία και αποτελεί μία καλή ευκαιρία για τα πρώτα συμπεράσματα.