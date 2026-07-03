Ντιλ ΑΠΟΕΛ με Ελ Αραμπί και άρση του εμπάργκο

Σε νέο διακανονισμό ο οποίος μάλιστα οδήγησε σε άρση εμπάργκο μεταγραφών έφτασε ο ΑΠΟΕΛ.

Οι γαλαζοκίτρινοι ενημέρωσαν ότι το εμπάργκο που αφορούσε στην υπόθεση του Ελ Αραμπί έχει αρθεί κατόπιν συμφωνίας διακανονισμού με την πλευρά του ποδοσφαιριστή η οποία προέβλεπε και σεβαστό ποσό προκαταβολής.

Ο ΑΠΟΕΛ τονίζει ότι καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη του εν λόγω διακανονισμού έπαιξε η στήριξη του κόσμου της ομάδας μέσω αγοράς εισιτηρίων διαρκείας ευχαριστώντας τους φιλάθλους του.

Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ:

Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ανακοινώνει ότι έχει αρθεί το απαγορευτικό μεταγραφών που αφορούσε την υπόθεση του Youssef El Arabi, μετά την επίτευξη συμφωνίας διακανονισμού που προέβλεπε σεβαστό ποσό προκαταβολής και το υπόλοιπο μέσω δόσεων, για την εξόφληση των οφειλών προς τον ποδοσφαιριστή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον Youssef El Arabi καθώς και προς τους εκπροσώπους του, Akim Benali και Αντώνη Ρίκκα, για την εποικοδομητική συνεργασία.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο απευθύνει θερμές ευχαριστίες προς τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ, ο οποίος, με τη συγκινητική ανταπόκρισή του και τη στήριξή του μέσω της αγοράς εισιτηρίων διαρκείας, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη του συγκεκριμένου διακανονισμού.

Η έμπρακτη στήριξη των φιλάθλων μας επιβεβαιώνει, για ακόμη μία φορά, ότι η ενότητα και η συλλογική προσπάθεια αποτελούν τη μεγαλύτερη δύναμη του ΑΠΟΕΛ. Οι δυσκολίες παραμένουν όμως ταυτόχρονα νιώθουμε δυνατοί για να συνεχίσουμε την πορεία που θα οδηγήσει τον ΑΠΟΕΛ σε καλύτερες μέρες.