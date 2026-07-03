Νέος προπονητής του Κριστιάνο Ρονάλντο ο Ποστέκογλου!

Τον επόμενο σταθμό της προπονητικής του καριέρας βρήκε ο Άγγελος Ποστέκογλου!

Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός ήρθε σε συμφωνία με την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα δύο χρόνια, μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Το απόγευμα της Παρασκευής (03/07), η Αλ Νασρ επισημοποίησε τη συμφωνία, με τον 60χρονο προπονητή να αντικαθιστά τον Ζόρζε Ζέσους στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου από το Ριάντ, λίγες μόνο εβδομάδες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Saudi Pro League.

Τελευταία φορά που κάθισε σε πάγκο ο Ποστέκογλου ήταν πριν από εννέα μήνες, όταν είχε ένα πολύ σύντομο πέρασμα από το «τιμόνι» της Νότιγχαμ Φόρεστ.

sport-fm.gr