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Παπαδόπουλος: «Πολύ μεγάλη ομάδα ο ΑΠΟΕΛ, πρέπει να έχει επιθετική φιλοσοφία»

ΓΗΠΕΔΟ

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Παπαδόπουλος: «Πολύ μεγάλη ομάδα ο ΑΠΟΕΛ, πρέπει να έχει επιθετική φιλοσοφία»

Καλεσμένος στην εκπομπή Build Up του Athletiko με τους Ντέμη Νικολαϊδη και Μιχάλη Τσόχο ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος.

Ο νέος προπονητής του ΑΠΟΕΛ, ανάμεσα σε άλλα μίλησε σαφώς και για το νέο του βήμα στους γαλαζοκίτρινους τονίζοντας ότι πήγε σε μια πολύ μεγάλη ομάδα, αναφέρθηκε στην καταπληκτική συνεργασία που έχει με τον Ζήση Βρύζα και σημειώνοντας ότι ο ΑΠΟΕΛ πρέπει να έχει επιθετική φιλοσοφία και ότι προσπαθούν να πάρουν παίκτες που να ταιριάξουν.

Μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Aισθάνομαι ότι έχω πάει σε μια πολύ μεγάλη ομάδα, το γνώριζα γιατί είχα την τύχη να γνωρίσω το μεγαλείο αυτής της ομάδας από κοντά όταν ήμουν προπονητής στον Ολυμπιακό Λευκωσίας, τότε που ήταν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και πήγε εκπληκτικά στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Το έζησα και από κοντά όσον αφορά το αθλητικό κέντρο, την οργάνωση που έχουν, νιώθεις ότι είσαι σε μια μεγάλη ομάδα,υπάρχει πάρα πολλή πίεση σίγουρα και πόσο μάλλον όταν δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και όταν μιλάμε για ΑΠΟΕΛ, καταλαβαίνετε τι γίνεατι στην Κϋπρο. 

Ο ανταγωνισμός έχει μεγαλώσει όντως με ομάδες όπως η Πάφος, ο Άρης, η ΑΕΚ που είναι επίσης πολύ δυνατή, ο Απόλλων, η ΑΕΛ, η Ανόρθωση έχει τώρα αρκετά προβλήματα όπως και ο ΑΠΟΕΛ τα τελευταία 2-3 χρόνια αλλά για μένα είναι μια πρόκληση να δουλέψω σε μια μεγάλη ομάδα και να δείξω τον τρόπο δουλειάς μου.

Έχω την τύχη πέρα από τον πρόεδρο που μπήκε τώρα σε αυτή τη θέση, ο οποίος είναι νέος άνθρωπος, έχω την τύχη να έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο που τον γνωρίζετε όλοι, τον Ζήση Βρύζα σαν τεχνικό διευθυντή που έχουμε μια εκπληκτική συνεργασία και βοηθάει πάρα πολύ στο κτίσιμο της ομάδας για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο να επανέλθει η ομάδα σε τίτλους και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις».

Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή του:

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΥΠΡΟΣΑΠΟΕΛ

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