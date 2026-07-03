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Επίσημα εποχή Αλέγκρι στη Νάπολι

ΓΗΠΕΔΟ

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Επίσημα εποχή Αλέγκρι στη Νάπολι

Ο Μαξ Αλέγκρι θα είναι ο νέος τεχνικός της Νάπολι, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2029.

Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι είναι με τη βούλα ο νέος προπονητής της Νάπολι, επιστρέφοντας στον σύλλογο τον οποίο υπηρέτησε ως ποδοσφαιριστής τη σεζόν 1997/98. Ο 58χρονος τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο με τους Παρτενοπέι έως το καλοκαίρι του 2029.

Η πρόσληψή του έρχεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας του Ιταλού κόουτς στη Μίλαν, η οποία πέρασε φέτος από... 40 κύματα τερματίζοντας στην 5η θέση μένοντας εκτός Champions League.

Παρά το άδοξο φινάλε της συνεργασίας του με τους Ροσονέρι, το πλούσιο βιογραφικό του οδήγησε τελικά τον Αλέγκρι στη Νάπολι.

Ο πολύπειρος Ιταλός προπονητής έχει διαγράψει μια σπουδαία πορεία στη Serie A. Στο παρελθόν έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα και το Super Cup με τη Μίλαν, ενώ η καριέρα του εκτοξεύτηκε στη Γιουβέντους, όπου πανηγύρισε πέντε συνεχόμενα πρωταθλήματα, τέσσερα Κύπελλα Ιταλίας και οδήγησε την ομάδα δύο φορές στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

gazzetta.gr

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ΔΙΕΘΝΗ

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