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O Ζάχοβιτς πιέζει και «μπορεί να πείσει» τον Κάρνιτσνικ, στο περίμενε η Ομόνοια

ΓΗΠΕΔΟ

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O Ζάχοβιτς πιέζει και «μπορεί να πείσει» τον Κάρνιτσνικ, στο περίμενε η Ομόνοια

Την ώρα που η Ομόνοια βρίσκεται σε επαφές με τον Ζαν Κάρνιτσνικ ευελπιστώντας σε θετική έκβαση και σύναψη συμφωνίας, ο Σλοβένος άσος είχε συνάντηση με τον αθλητικό διευθυντή της Μάριμπορ Ζλάτκο Ζάχοβιτς.

Σύμφωνα μάλιστα με τα σλοβενικά ΜΜΕ ο 31χρονος δεξιός μπακ φέρεται να έχει αποχωρήσει ικανοποιημένος από την εν λόγω συνάντηση.

Πάντως σε σχετικό δημοσίευμα (δείτε εδώ) αναφέρεται ότι ο 31χρονος δεξιός μπακ εξακολουθεί να έχει ως προτεραιότητα να αγωνιστεί στο εξωτερικό, λόγω πιο φιλικών... φορολογιών καθώς και καλύτερων οικονομικά όρων. Τονίζεται, ωστόσο, ότι ο Ζάχοβιτς μπορεί καλύτερα από κάθε άλλον να πείσει τον ποδοσφαιριστή να φορέσει τη μωβ φανέλα της Μάριμπορ.

Το δεδομένο είναι πως η υπόθεση Κάρνιτσνικ σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται εύκολη για το τριφύλλι και μένει να δούμε εάν τελικά ο έμπειρος άσος θα καταλήξει στην Κύπρο ή αν θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μάριμπορ ή κάπου αλλού.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κάρνιτσνικ αγωνίστηκε την τελευταία διετία με την Τσέλιε καταγράφοντας 141 συμμετοχές (δέκα γκολ, 21 ασίστ) ενώ είναι και 47 φορές διεθνής με την εθνική του ομάδα έχοτνας συμμετάσχει και στο Euro 2024 όντας βασικός και χωρίς να χάσει λεπτό και στις τέσσερις αναμετρήσεις των Σλοβένων.

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