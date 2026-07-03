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BINTEO: Ο Κριστιάνο φαίνεται να έκανε επίκληση στον Αλλάχ πριν εκτελέσει το πέναλτι

ΓΗΠΕΔΟ

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BINTEO: Ο Κριστιάνο φαίνεται να έκανε επίκληση στον Αλλάχ πριν εκτελέσει το πέναλτι

Viral έχει γίνει το στιγμιότυπο που δείχνει τον Κριστιάνο Ρονάλντο να ψιθυρίζει κάτι, πριν εκτελέσει το πέναλτι κόντρα στην Κροατία.

Το πρώτο του ever γκολ σε νοκ-άουτ φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου πέτυχε τα ξημερώματα της Παρασκευής (3/7) απέναντι στην Κροατία ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ισοφαρίζοντας σε 1-1, πριν ο Γκονσάλο Ράμος σημειώσει την ανατροπή (2-1) και στείλει την Πορτογαλία στους «16» της διοργάνωσης.

Ο σούπερ σταρ της Αλ Νασρ έστησε την μπάλα στην άσπρη βούλα στο 68ο λεπτό και δεν λάθεψε, νικώντας τον Λιβάκοβιτς και φτάνοντας τα τρία γκολ στον φετινό θεσμό και συνολικά τα 11 στη μυθική καριέρα του.

Ωστόσο, viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο που δείχνει τον 41χρονο στράικερ να...ψιθυρίζει κάτι, αμέσως πριν εκτελέσει το πέναλτι. Τα social media έχουν πάρει φωτιά και αρκετοί αναφέρουν πως αυτό που είπε ήταν η λέξη «Bismillah», η οποία στα Αραβικά σημαίνει «Στο όνομα του Αλλάχ».

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που σχολίασαν πως... άλλαξε θρησκεία, λόγω της παρουσίας του στη χώρα της Μέσης Ανατολής, ενώ άλλοι ανέφεραν πως απλώς πρόκειται για μια ενστικτώδη φράση.

gazzetta.gr

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ΔΙΕΘΝΗWorld Cup 2026

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