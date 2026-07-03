Όταν το Μουντιάλ... θυμίζει κυπριακό πρωτάθλημα

Το Μουντιάλ… θυμίζει κυπριακό πρωτάθλημα όσον αφορά τις αποπομπές των προπονητών από τους πάγκους! Πριν καν ολοκληρωθεί η φάση των «32», οκτώ κόουτς έχουν χάσει τη δουλειά τους! Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί και σε εμάς πριν από το τέλος του πρώτου γύρου!

Συγκεκριμένα, οι Σάμπρι Λαμουσί (Τυνησία), Στιβ Κλαρκ (Σκωτία), Χονγκ Μιούνγκ-Μπο (Νότια Κορέα), Μίροσλαβ Κούμπεκ (Τσεχία), Μαρσέλο Μπιέλσα (Ουρουγουάη), Ρόναλντ Κούμαν (Ολλανδία), Σεμπαστιάν Μπεκατσέσε (Ισημερινός) και Γιούλιαν Νάγκελσμαν (Γερμανία) έχουν αποχωρήσει ήδη από τους πάγκους.

Η λίστα αναμένεται να μεγαλώσει κι άλλο τις προσεχείς μέρες, καθώς αρκετοί ακόμη προπονητές είναι στην έξοδο.

Ε, μην μας πείτε ότι αυτή η κατάσταση δεν έχει... κυπριακό άρωμα! Παλιά μας τέχνη κόσκινο!