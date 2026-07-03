Κλειστό τριετές ΑΠΟΕΛ σε Μάρκες!

Ο Πέδρο Μάρκες κυκλοφορεί ελεύθερος μετά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων με τον Απόλλωνα και σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας μία από τις ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτησή του είναι ο ΑΠΟΕΛ.

Μάλιστα, σύμφωνα με αξιόπιστη πηγή, ο 28χρονος Πορτογάλος επιθετικός, έχει στα χέρια του πρόταση, για τριετές κλειστό συμβόλαιο, από τους γαλαζοκίτρινους.

Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει αν ο Μάρκες θα ντυθεί στα γαλαζοκίτρινα.