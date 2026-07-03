Τέρμα η... μικρή κόντρα, έφυγε με «ευχαριστώ» για να πάει στον ΑΠΟΕΛ

Μήνυμα γεμάτο «ευχαριστώ» από τον Γιώργο Νικόλα Αγγελόπουλο για τον Εθνικό, μετά την αποχώρησή του από την ομάδα της Άχνας, ώστε να συνεχίσει την καριέρα του στον ΑΠΟΕΛ.

Ο Κύπριος ποδοσφαιριστής φεύγει σαν φίλος από τον Εθνικό, αφήνοντας πίσω τη μικρή «διαμάχη» που υπήρξε όταν ο παίκτης ήθελε να αποχωρήσει για την Πάφο FC όμως δεν έμεινε ικανοποιημένος από την πρόταση.

Η ανάρτησή του:

Ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής μου κλείνει.Ο Εθνικός Άχνας είναι η ομάδα που μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω τα όνειρα μου πραγματικότητα και θα του είμαι για πάντα ευγνώμων. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους ήταν στην ομάδα όλα αυτά τα χρόνια και μαζί ζήσαμε πολλές έντονες στιγμές. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ομάδας κύριο Κίκη Φιλίππου και την οικογένεια του που μου έδωσαν τα πάντα από μικρό παιδί και ήταν πάντα στο πλευρό μου. Θέλω ακόμα να κάνω ειδική αναφορά στον κύριο Κύπρο Πίτσιλλο και στην ακαδημία @kids_soccerschool που εκεί έκανα τα πρώτα μου βήματα και μου έδειξε τον δρόμο.Φεύγω γεμάτος αναμνήσεις και με φιλίες που θα κρατήσουν για πάντα. Ήταν τιμή μου που ήμουν αρχηγός αυτής της ομάδας και της εύχομαι τα καλύτερα στο μέλλον.